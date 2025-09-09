Systemutvecklare inom bildanalys med ML/AI
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
IT-avdelningens främsta uppgift är att tillhandahålla IT-tjänster till hela Polismyndigheten. IT-avdelningen en viktig del av det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet och IT är ett av de viktigaste verktygen för att effektivisera polisen och öka kvaliteten i polisarbetet. IT-avdelningen utvecklar och moderniserar polisens IT och myndigheten satsar mycket på att stärka avdelningen med ny specialistkompetens och den senaste teknologin till nytta för medborgarna och medarbetarna i den polisiära verksamheten. Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Vill du jobba med några av Sveriges vassaste it-experter inom AI, ansiktsigenkänning och automatisk bildanalys?
Hos oss kommer du arbeta i ett positivt och engagerat team som ansvarar för att utveckla och förvalta polisens verktyg för automatisk bildanalys och biometriska system. Teamet arbetar med innovativ teknik och lösningar (tex AI) främst inom området bildanalys. Vi tar fram ramverk för att automatiskt analysera stora mängder information och presenterar den så att den kan användas av förundersökningsledare, utredare eller vid rättegångar. Ofta handlar det om att i enorma mängder film, sortera och filtrera på färger, registreringsnummer eller ansikten. Vi delar även med oss av våra algoritmer och förmågor till andra it-system inom Polisen. Hos oss kommer du bidra till effektivare utredningar och till att fler brott kan klaras upp.
Vi arbetar enligt moderna agila principer och alla i teamet är aktivt med och bidrar. Vi tar ofta fram lösningar tillsammans med den operativa verksamheten. Det är viktigt att ha god förståelse för hur polisen arbetar och vilka behov de har. Du kommer också att få möjlighet till studiebesök och verksamhetspraktik i den operativa polisverksamheten.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Gymnasieexamen samt eftergymnasial utbildning inom relevant område eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
Goda kunskaper inom Linux
Kunskap om containeriserade applikationer
Kunskap om byggsystem (CI/CD)
Goda kunskaper inom ett eller fler av följande: C++/ Python / Frontend-utveckling / Kotlin
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du även har:
Kunskaper inom Elastic eller motsvarande
Al/ML inom bildanalys
Erfarenhet att arbeta med stora datamängder
Erfarenhet av bild- och videoanalys
Erfarenhet inom brottsförebyggande verksamhet
Erfarenhet av monitorering av distribuerade system (t.ex. Grafana)
Erfarenhet inom .NET
Erfarenhet med ramverket GStreamer
Erfarenhet inom AngularDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en personlig drivkraft och som är orädd för att ta dig an komplexa arbetsuppgifter där förutsättningarna inte alltid är helt klarlagda. Det är viktigt för oss att du är en lagspelare som har lätt för att samarbeta och att du är kommunikativ eftersom vi jobbar agilt mot gemensamma mål. Du är tekniskt skicklig, prestigelös, analytisk och har god problemlösningsförmåga.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Kontakt
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef, tfn 010-5628117.
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:
Ylva Gamrell, ylva.gamrell@polisen.se
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-563 87 10
Saco-S, nås via mejl saco-s.avdelningarna@polisen.se
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 010-561 66 27
ST, nås via mejl st.region-ost@polisen.se
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Linköping
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Systemutvecklare
Det finns möjlighet att arbeta upp till två dagar hemifrån när verksamheten tillåter.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmejl. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Besvara följande urvalsfrågor som en del av din ansökan:
Har du en gymnasieexamen samt eftergymnasial utbildning inom relevant område eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant? Om ja, vänligen beskriv din utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Har du goda kunskaper inom Linux? Om ja, vänligen beskriv dina kunskaper.
Har du kunskap om containeriserade applikationer? Om ja, vänligen beskriv din kunskap.
Har du kunskap om byggsystem (CI/CD)? Om ja, vänligen beskriv din kunskap.
Har du goda kunskaper inom ett eller fler av följande: C++/ Python / Frontend-utveckling / Kotlin? Om ja, vänligen beskriv din kunskap.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift?
Svenskt medborgarskap?
Beskriv vilka av de meriterande kraven som du uppfyller och i så fall i vilken utsträckning.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Som en del av rekryteringsprocessen kan ett arbetsprov eller liknande bli aktuellt.
För fullständig annons samt information om hur du skickar in din ansökan hänvisar vi till annonsen på vår hemsida: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/2025/september/systemutvecklare-inom-bildanalys-med-mlai/ Så ansöker du
