2026-03-24
Systemutvecklare IAM till IT-avdelningen på Karolinska Institutet
Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?
Karolinska Institutet (KI), ett av världens ledande och EU:s främsta medicinska universitet, söker nu nya medarbetare till vår innovativa IT-avdelning. Tjänsten är placerad vid campus på Nobels 5 väg i Solna och ingår i Utvecklingsgruppen. Gruppen stödjer KI:s forskning, utbildning och ansvarar för att utveckla de centrala IT-tjänsterna på Karolinska Institutet.
Din roll
Vi söker en systemutvecklare med djup kompetens inom Identity and Access Management (IAM) och Identity Governance and Administration (IGA) som vill vara med och forma framtidens identitetshantering på Karolinska Institutet. Hos oss får du möjlighet att arbeta med Omada Identity, en nyckelkomponent i vår IAM-lösning som säkrar åtkomst till känsliga system och data. Din insats kommer att göra verklig skillnad för forskare, studenter och medarbetare i en miljö som bidrar till människors hälsa - i Sverige och världen över. Du blir en del av ett utvecklingsteam med elva medarbetare som, förutom IAM, arbetar med vår gemensamma integrationsplattform.
Vad kommer du att göra
• Designa, implementera, förvalta och vidareutveckla Karolinska Institutets IAM system.
• Utveckla och underhålla integrationer mot olika system.
• Delta i plattformsutveckling och förbättringsarbete i nära samarbete med arkitekter, säkerhetsspecialister och övriga IT-team.
Vem är du?
Du gillar att arbeta där teknik möter verksamhet och vill lösa komplexa utmaningar som gör verklig skillnad. Snabb på att förstå behov, självgående och tydlig i kommunikationen tar du ansvar och omsätter idéer till konkreta, hållbara lösningar. Agilt arbetssätt och noggrann dokumentation är självklart för dig. IAM är ditt område, du håller dig uppdaterad och vill utveckla identitetshanteringen framåt tillsammans med ett engagerat team. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-03-24Kvalifikationer
• Akademisk utbildning eller annan av arbetsgivaren bedömd likvärdig erfarenhet
• Flerårig erfarenhet från utveckling av IAM-lösningar
• Erfarenhet av C#/.NET
• Svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av Omada Identity
• Kännedom om katalogtjänster, exempelvis AD eller OpenLDAP
• Kunskap om SQL och PowerShell
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.
Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att du i denna tjänst kan arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Solna
I denna rekrytering samarbetar vi med Active Search AB. För mer information ring Mia Wretborn Hedberg på 0707273500 eller sök via länken.
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Active Search & Hr Consulting In Europé AB
(org.nr 556663-1254), https://active-search.se/
9817222