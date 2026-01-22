Systemutvecklare C#/.NET
Om Verksamheten
Systemförvaltningsenheten (SFE) är Försvarsmaktens organisation för förvaltning av IT-system, applikationer och masterdata. Enhetens uppgift är att vidmakthålla och utveckla funktionella, säkra och robusta IT-system med syfte att stödja Försvarsmaktens operativa förmåga.
Sektionen WebbSystem, där befattningen är placerad utvecklar och kommer förvalta/vidareutveckla webbapplikationer internt inom Försvarsmaktens IT-domäner men även externt i molnmiljöer. Arbetet drivs enligt agil utvecklingsmetodik.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som systemutvecklare ingår du i applikationsteamet som ansvarar för utveckling, anpassning och vidmakthållande av ca 20 applikationer. Du kommer att arbeta med att anpassa, utveckla, optimera och felsöka kodbasen i applikationerna i nära samverkan med ditt team.
Teamet verkar med en hög grad av autonomitet och består av tvärfunktionella kompetenser som utvecklare, testare, kravhanterare och applikationsansvarig (Product Owner).
Som systemutvecklare kommer du erbjudas möjlighet att utvecklas i din kompetens. Med din erfarenhet kommer du vara bidragande i design och arkitekturbeslut som tar oss ytterligare ett steg in i framtiden. Huvuduppgiften kommer vara ett av våra stora system. Övriga arbetsuppgifter:
Ansvarsområden
• Förändringshantering
• Precisera verksamhetsbehov med verksamheten och applikationsansvarig
• Underhålla och utveckla teamets "backlog" med applikationsansvarig
• Utvärdera lösningsalternativ med verksamheten och applikationsansvarig
Implementation
• Omsätta verksamhetens behov (vanligen user stories) i kod
• Utveckla/konfigurera automatiserade byggen, installationer och tester med Microsoft Azure DevOps
Incident- och Problemhantering
• Felsökning och analys
• Stöd till drifttekniker, applikationsansvarig och testare
Arbetssätt/verksamhetsutveckling
• Stödja utvecklingen av organisationens arbetssätt
• Stödja organisationen med teknisk expertis
• Delta i organisationsövergripande samarbeten
Vi erbjuder dig
Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB
• Utbildningar, certifieringar och seminarier utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• 28 - 35 dagars semester beroende på din ålder
Kvalifikationer
• Utbildning inom Systemutveckling från en högskola, universitetsutbildning eller genom arbetserfarenhet uppnått motsvarande kunskapsnivå.
• Erfarenhet av förvaltning/utveckling inom Microsoft .Net
• Erfarenhet av testautomatisering (t ex enhets-/modell-/UI-tester)
• Erfarenheter av felsökning och slutanvändarstöd
• Erfarenheter av Microsoft Dynamics
• Goda kunskaper inom DevOps arbete
• Erfarenhet av arbete med agila metodiker
• God förmåga att uttrycka sig pedagogiskt i tal och skrift på svenska
Personliga egenskaper
För oss är det viktigt att du delar våra värderingar då de ligger till grund för hur vi organiserar och bedriver vårt arbete. Teamet är den viktigaste enheten i vår organisation och vi lägger stor vikt vid att du ska trivas med dina medarbetare och de med dig. Detta ställer höga krav på din sociala förmåga och vilja att arbeta i team.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Systemutveckling i C#/.NET
• Systemutveckling Angular
• Erfarenhet från Microsoft Dynamics
• Erfarenhet från team lead eller tech lead
• Testdriven utveckling
• Kunskaper inom Microsoft Azure
Övrigt
Arbetsort: Enköping.
Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten är en civil tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd inom Försvarsmakten.
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Sektionschef Arna Sunje arna.sunje@mil.se
Fackliga kontaktpersoner
SACO Agneta Landquist
OFR/S Martin Sparr
SEKO-F Matz Felix
OFR/O Heikki Videll
Samtliga nås via växeln på 019-393 500
Välkommen med din ansökan.
Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
