Systemutvecklare C#/.NET
2025-08-22
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 5+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en Systemutvecklare.
I rollen kommer du att utveckla och implementera funktionalitet baserad på krav och design som tagits fram av arkitekter och kravställare. I detta fall med inriktning utveckling och modernisering av backendmoduler med C# och .NET.
Baserat på en god kunskap om den övergripande arkitekturen ska du kunna:
Utveckla och implementera mjukvarulösningar inom specificerad tid och budget samt enligt ställda krav
Utföra testautomation och integrationstester
Hantera felsökning för att lösa komplicerade problem/fel
Estimera uppdrag
Dokumentera den implementerade funktionaliteten för att möjliggöra återanvändning och ett kostnadseffektivt underhåll
Justera/optimera prestanda
Genomföra intern och extern integration av system
Ska-krav
Du ska ha följande utbildning, kunskaper och erfarenheter:
Minst tre (3) års Systemvetenskaplig utbildning alternativt civilingenjör eller motsvarande akademisk utbildning
Minst fem (5) års sammanlagd erfarenhet som utvecklare av eventdrivna system med höga prestandakrav, t.ex. stora e-handelslösningar, spelsystem eller banklösningar.
Minst fem (5) års sammanlagd erfarenhet av backendutveckling med C# och .NET
Minst två (2) års sammanlagd erfarenhet av testautomation och integrationstester
Erfarenhet av minst två (2) tidigare uppdrag med C# och .NET i eventdrivna system (ska utgöra referensuppdrag)
Bör-krav
Utöver ovanstående bör du uppfylla nedan krav;
De fem första mervärdeskraven är de viktigaste för kunden. De anges i fallande ordning sinnsemellan. De övriga mervärdeskraven anges utan prioritetsordning sinnsemellan.
Erfarenhet av att arbeta med REST-api:er från minst två (2) projekt/uppdrag
Erfarenhet av eventdriven arkitektur, t.ex Kafka, Redpanda eller liknande från minst två (2) projekt/uppdrag
Erfarenhet av att arbeta med Entity Framework eller MongoDB/Postgres från minst två (2) projekt/uppdrag.
Erfarenhet av att arbeta med Docker och Kubernetes från minst ett (1) projekt/uppdrag.
Testautomation och integrationstester från minst ett (1) projekt/uppdrag.
Produktifiering av data enligt Data Mesh eller liknande Data Management-strategi
Erfarenhet av arbete i molnmiljö (Azure/AWS/GCP)
Projekterfarenhet från stora affärskritiska utvecklingsprojekt, helst inom spel eller finans
Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
