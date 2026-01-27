Systemutvecklare backend
Professional Galaxy AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Upplands-Bro
, Södertälje
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Systemutvecklare backend på uppdrag av vår klient.
Kravprofil Kundens beskrivning: E-hälsomyndigheten söker 4 - 6 konsulter (nivå 3), som primärt ska arbeta som systemutvecklare med backendkompetens.
Uppdragsbeskrivning: Beställaren har behov av att stärka och säkerställa leveransförmåga, kortare ledtider och högre kvalitet i våra digitala tjänster, varför vi avser att avropa fullstack- och backendutvecklare till ett generiskt utvecklingsteam som kan arbeta med en mix av mindre och större utvecklingsinitiativ inom flera områden.
Arbetet kan inkludera, men är inte begränsat till: * Design, utveckling, förbättring och integration av myndighetens komponenter * Integration och anslutning till externa komponenter, exempelvis till Ena - Sveriges digitala infrastruktur
Uppdraget kan förändras där t.ex. konsulten kan komma att ingå i andra projekt och uppdrag.
SKALL-KRAV Offererad konsult ska ha: * minst fem (5) års erfarenhet av arbete som utvecklare där följande tekniker ingått: o Java o JPA/Hibernate Minst tre (3) år av arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste femårsperioden. * minst tre (3) års erfarenhet av arbete som utvecklare där följande tekniker ingått: o Jakarta EE Arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste femårsperioden. * minst tre (3) års erfarenhet av arbete som systemutvecklare med containerbaserade tekniker, exempelvis Docker, Kubernetes och OpenShift. Minst ett (1) år av arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste femårsperioden. * Offererad konsult ska ha minst ett (1) års erfarenhet av arbete i team som arbetar enligt agila arbetssätt. * Offererad konsult ska ha relevant universitets- eller högskoleutbildning eller på annat sätt förvärvade kunskaper. * mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska
MERITERANDE Konsulten bör ha: * minst två (2) års erfarenhet av att designa och implementera skalbara REST API:er. Arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste femårsperioden. * minst ett (1) års erfarenhet av att bygga mikrotjänster i Quarkus. Arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste treårsperioden. * minst ett (1) års erfarenhet av säkerhetsrelaterad utveckling samt arbetat med autentisering och API-säkerhet (OAuth2, SAML). * minst ett (1) års erfarenhet av loggstandardisering (t.ex. JSON-loggar, korrelations-ID, strukturerad loggning). * minst ett (1) års praktisk erfarenhet av arbete med prestanda-och svarstidstester samt erfarenhet av att etablera gemensam plattform för prestanda- och svarstidstester.
Övrigt Omfattning: 100% Avtalslängd: Start 2026-02-23 t.o.m. 2027-02-22 med möjlig förlängning 12 månader. Stationeringsort: Stockholm eller Kalmar. Det är möjligt att utföra delar av uppdraget på distans dock ska detta ske i dialog med kunden och det är dem som avgör om/när distansarbete är aktuellt. Intervjuerna kommer ske på distans via virtuellt mötesrum, konsulten ska vara tillgänglig för intervju 12-13 februari.
Övrig information Arbetsmodell: På plats Möjlighet till förlängning: 12 månader. Uppdragsperiod: 2026-02-23 t.o.m. 2027-02-22
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7124497-1810038". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Kontakt
Bhavana Repal bhavana.repal@progalaxy.se 0723263303 Jobbnummer
9707512