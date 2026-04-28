Systemutvecklare
Transportstyrelsen / Datajobb / Örebro
2026-04-28
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Transportstyrelsen i Örebro
, Nora
, Askersund
, Västerås
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Nu har du möjlighet att arbeta med samhällsbärande system som gör verklig skillnad. Hos oss arbetar du med engagerade kollegor som stöttar varandra och drivs av att bidra till helheten. Enheten Verksamhetsnära It-lösningar 2, en del av Transportstyrelsens It-avdelning, ansvarar för att stötta myndighetens kärnverksamheter inom produktområdena Äga fordon och Uppbörd. Beroende på behov kan även andra produktområden bli aktuella. Våra produktområden samlar verksamhet och IT kring gemensamt ansvar för utveckling, förvaltning och långsiktig vidareutveckling av våra lösningar.
Våra team är organiserade utifrån produktområden med egna produktägare som prioriterar arbetet. Teamen ansvarar gemensamt för hur lösningarna utformas och implementeras.
Som systemutvecklare hos oss bidrar du till smarta, effektiva och hållbara digitala lösningar för det svenska samhället. Du arbetar med både frontend och backend i en modern teknikstack. Vi erbjuder en miljö med kunskap, glädje och samarbete, där du får möjlighet att utvecklas, fördjupa din kompetens och växa i din roll. Du blir en viktig del i ett erfaret agilt utvecklingsteam som arbetar brett med krav, design, implementation, testautomatisering och driftsättning.
Vi söker nu flera utvecklare med placering i Örebro!
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen
Du kommer att
ingå i ett agilt leveransteam
jobba med systemutveckling i både förvaltning och nyutvecklingsprojekt
använda dig av tekniker som t ex C#, .Net Core, Blazor, Entity framework Core och andra moderna ramverk.
Du måste ha
en akademisk examen inom it-området eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt
flerårig aktuell arbetslivserfarenhet av systemutveckling i .NET och C# samt god förståelse för objektorienterad design
aktuell arbetslivserfarenhet av arbete med relationsdatabaser (t.ex. MS SQL)
aktuell arbetslivserfarenhet av att utveckla och underhålla backendlösningar
grundläggande förståelse för frontendutveckling.
Det är meriterande om du också har arbetslivserfarenhet av
design och utveckling av skalbara och robusta system
moderna webbtekniker (t.ex. Blazor, Angular eller liknande)
arbete med integrationer (t.ex. REST API:er, meddelandebaserade system)
CI/CD och automatiserade bygg- och deployprocesser
meddelandebaserad arkitektur (t.ex. NServiceBus eller liknande)
ORM-verktyg (t.ex. Entity Framework)
testning på flera nivåer (integrationstest, systemtest)
kravarbete och nära samarbete med verksamheten
arbete i agila team (t.ex. Scrum).
Vi vill att du
har ett brinnande intresse för IT och systemutveckling och vill fortsätta att utveckla din specialistkunskap inom området
har en stark problemlösande analysförmåga och trivs med att identifiera, förstå och lösa komplexa utmaningar
är öppen, positiv och har en god samarbetsförmåga - du trivs i en organisation präglad av gemenskap, kunskap och glädje
är självgående, engagerad och har en vilja att utveckla idéer som skapar nytta och värde för våra medborgare.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans, men det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör i vilken utsträckning det är möjligt. För att du ska få en riktigt bra start hos oss och snabbt komma in i både rollen och teamet ser vi gärna en högre närvaro på kontoret under det första året. Det kan innebära att du är på plats upp till fem dagar i veckan under perioder.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Sektionschef Anis Kovacevic, 010-49 55 382, anis.kovacevic@transportstyrelsen.se
, ST, Axel Frick och Saco-S, Benedicte Johansson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-3575. Vi behöver din ansökan senast den 20 maj 2026. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
(org.nr 202100-6099), https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Transportstyrelsen (visa karta
)
601 73 NORRKÖPING Arbetsplats
It, Verksamhetsnära It-lösningar 2 Kontakt
Sektionschef
Anis Kovacevic 0104955382 Jobbnummer
9880830