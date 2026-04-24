Systemutvecklare
Hirely AB / Datajobb / Helsingborg
2026-04-24
Om tjänstenVi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en systemutvecklare till deras verksamhet i Helsingborg. Det här är en roll för dig som vill arbeta med modern utveckling i en miljö där teknik, samarbete och kvalitet står i fokus.
Du blir en del av ett utvecklingsteam där du får möjlighet att bidra med din erfarenhet samtidigt som du fortsätter utvecklas inom nya tekniker och arbetssätt.
ArbetsuppgifterArbetsuppgifterna kan variera, men innefattar bland annat:
Utveckling och vidareutveckling av system och applikationer
Delta i hela utvecklingsprocessen - från krav till leverans
Felsökning, test och kvalitetssäkring
Samarbeta med andra utvecklare och funktioner
Bidra till förbättring av arbetssätt och tekniska lösningar
KvalifikationerVi söker dig som:
Har cirka 3-5 års erfarenhet av systemutveckling
Har relevant utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet
Har goda kunskaper i minst ett programmeringsspråk
Har förståelse för systemarkitektur och utvecklingsprocesser
Är lösningsorienterad, strukturerad och trivs i team
Du är nyfiken på ny teknik och vill fortsätta utvecklas i din roll.
Meriterande
Erfarenhet av moderna ramverk och teknologier
Vana av agila arbetssätt
Erfarenhet av versionshantering (t.ex. Git)
Erfarenhet av molntjänster eller DevOps
Om anställningen
Heltid
Placering i Helsingborg
Start enligt överenskommelse
Låter det som rätt nästa steg för dig? Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
https://jobbify.se
252 20 HELSINGBORG
Talentry
9873583