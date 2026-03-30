Systemutvecklare
2026-03-30
Vi söker en vass systemutvecklare som vill kombinera teknikdriven innovation med möjligheten att arbeta nära våra kunder. Hos oss blir du en del av ett modernt IT-bolag där du får skapa verklig nytta i spännande uppdrag.
Som systemutvecklare hos oss blir du en viktig del av vårt IT-bolag och arbetar som konsult ute hos någon av våra kunder. Det innebär att du får använda din tekniska kompetens i skarpa uppdrag, samtidigt som du har tryggheten av att vara en del av vårt team. Du kommer att bidra i hela utvecklingskedjan och vara en nyckelperson i kundens fortsatta tekniska resa.
Utveckla och förbättra system och applikationer i moderna tekniska miljöer
Arbeta med krav, utveckling, test, release och förvaltning
Designa och implementera robusta och skalbara lösningar
Delta i arkitekturdiskussioner och bidra till tekniska vägval
Samarbeta nära kundens team inom agila arbetssätt
Utföra kodgranskning och säkerställa hög kvalitet
Driva kontinuerlig förbättring av processer och verktyg
Din bakgrund Som konsult hos oss är det viktigt att du har en stabil teknisk grund, men också en god förmåga att kommunicera och skapa förtroende hos kund. Du trivs med omväxling och vill arbeta i uppdrag där du får utvecklas både tekniskt och personligt.Publiceringsdatum2026-03-30Kvalifikationer
Erfarenhet av systemutveckling i t.ex. C#, .NET, Java, Python, JavaScript/Node.js
Kunskap om SQL/NoSQL-databaser
Erfarenhet av moderna ramverk och utvecklingsmetoder
God förståelse för DevOps, CI/CD och molntjänster (Azure, AWS eller GCP)
Tidigare arbete i agila team
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
Mikrotjänster eller eventdrivna arkitekturer
Frontendramverk som React, Angular eller Vue
Containerteknik som Docker och Kubernetes
Säkerhet, automation eller prestandaoptimering
Tidigare konsultbakgrund
Personlighet Som person trivs du i en roll där du får kombinera teknisk skicklighet med förmågan att skapa goda relationer ute hos kund. Du är nyfiken, lösningsorienterad och har lätt för att sätta dig in i nya miljöer, processer och arbetssätt. I konsultrollen känner du dig trygg med att ta ansvar, kommunicera tydligt och bidra med både energi och professionalism. Du är prestigelös, samarbetar gärna och ser värdet i att dela kunskap, både med kundens team och med kollegor hos oss.
Din ansökan Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande, så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor, var vänligen kontakta Lucas på Lucas.Skarp@Thalamus.se
Vi erbjuder dig Vi erbjuder dig en arbetsgivare som ständigt utvecklar sig för att vara en attraktiv arbetsgivare för dig. Där vi sätter den anställda i fokus och skapar utvecklingsmöjligheter.
För oss betyder detta bland annat trygg anställning, kollektivavtal (TechSverige), fast månadslön, utvecklingsmöjligheter, certifierings möjligheter, friskvårds bidrag, pension, försäkringar etc.
Där gemenskap är en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s, sommar- och julfester.
En arbetsplats där dina åsikter spelar roll och där vi ser framemot att höra hur vi kan vara en bra arbetsgivare framöver.
Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är ett konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik. Inom IT-infrastruktur har vi konsultverksamhet, samt intern service desk och IT-innovationsteam.
Vi är ett familjärt bolag som i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thalamus IT Consulting AB
(org.nr 556596-0423), https://jobb.thalamus.se
405 30 GOTHENBURG Arbetsplats
Thalamus IT Consulting
