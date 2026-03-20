Systemutvecklare
2026-03-20
Vi har nu ett nytt behov och söker därför en konsult och kollega med nedan kvalifikationer. Tjänsten är en del av vår konsultverksamhet vilket innebär att du blir anställd av oss och arbetar hos kund alt. interna projekt och åtaganden.
Rollen: * Leder design och utveckling av komplexa backend-lösningar i Java/Spring Boot.
• Bygger och vidareutvecklar API:er och mikrotjänster med fokus på prestanda, säkerhet och tillgänglighet.
• Skapar och vidareutvecklar en robust arkitektur som binder samman frontend, BFF och backend-tjänster, med tydliga gränssnitt och skalbarhet i fokus.
• Coachar, stöttar och inspirerar kollegor för att höja teamets tekniska nivå.
• Säkerställer stabil drift genom monitorering och incidenthantering.
• Driver förbättringar i arkitektur, kodkvalitet och metodik.
• Bidrar till teknisk strategi och samordning mellan team.
• Aktivt deltar och samarbetar tvärfunktionellt i en skalad agil miljö.
Ska-krav: * Relevant akademisk utbildning på högskole- eller universitetsnivå (eller motsvarande erfarenhet).
• Erfarenhet av att designa och bygga arkitektur som binder ihop front-end, BFF och backend-tjänster.
• Utveckling och arkitektur: Java, Spring Boot, API-utveckling, relationsdatabaser.
• Kunskap om molnteknik och infrastruktur: Azure PaaS, IaC, Kubernetes/Docker.
• Erfarenhet av DevOps/CI/CD, automatisering och dokumentation.
• Förmåga att leda tekniska initiativ, stötta teamet och coacha andra utvecklare.
• Erfarenhet av att arbeta i en skalad agil miljö (t.ex. SAFe eller motsvarande).
• Arbetslivserfarenhet inom området 10+ år
Meriterande: * Betallösningar (t.ex. Swish, Paynova).
• Data och molntjänster (PostgreSQL, KQL, Azure PaaS).
• Test och metoder (JUnit, Cucumber, OSDM).
Sista ansökningdag: 26-03-2026
Vi erbjuder dig följande, Valet är ditt!
Spännande uppdrag hos våra många kunder. Vi fokuserar på långsiktiga uppdrag, vilket ger dig möjlighet att skapa värde för kunden samtidigt som du utvecklas själv.
En trygg månadslön - tillsammans bestämmer vi en grundlön baserad på dina uppdrag.
Tjänstepension och stora möjligheter till löneväxling.
Semester - Önskar du mer än 30 dagar semester, kanske 60 dagar?
Privat sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring för ökad trygghet.
Kompetensutveckling - du får själv sätta din budget och välja vilka utbildningar du vill delta i.
Livskvalitet - Har du kanske svårt att få ihop pusslet i vardagen och önskar arbeta lite mindre och ändå kunna tjäna lika mycket om inte mer?
Vi hanterar ansökningar löpande, med hänsyn till höga arbetstrycket är det extra viktigt med en kort motivering för tjänsten som förklarar hur man möter kraven.
