Systemutvecklare
Lolo Company AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lolo Company AB i Stockholm
Lolo är ett mjukvaruföretag som specialiserar sig på globala, programmerbara nätverkslösningar för IoT- och fordonssegmenten. Företaget grundades 2019 av en grupp mjukvaruspecialister med lång erfarenhet av att bygga moln- och IoT-plattformar.
Vi söker en Systemutvecklare (Associate Software Engineer) till vårt team i Stockholm. Rollen passar dig som har utbildning inom datavetenskap och vill utvecklas inom systemutveckling. Kunskaper i JavaScript och Node.js är meriterande men inget krav.
Anställningen är på heltid, provanställning, med tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: careers@lolo.company Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Systemutvecklare - 0930". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lolo Company AB
(org.nr 559218-3148) Jobbnummer
9534096