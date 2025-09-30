Systemutvecklare

Lolo Company AB / Datajobb / Stockholm
2025-09-30


Lolo är ett mjukvaruföretag som specialiserar sig på globala, programmerbara nätverkslösningar för IoT- och fordonssegmenten. Företaget grundades 2019 av en grupp mjukvaruspecialister med lång erfarenhet av att bygga moln- och IoT-plattformar.
Vi söker en Systemutvecklare (Associate Software Engineer) till vårt team i Stockholm. Rollen passar dig som har utbildning inom datavetenskap och vill utvecklas inom systemutveckling. Kunskaper i JavaScript och Node.js är meriterande men inget krav.
Anställningen är på heltid, provanställning, med tillträde enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: careers@lolo.company

