Systemutvecklare
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen / Datajobb / Norrköping
2025-08-29
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen i Norrköping
, Sundbyberg
, Stockholm
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Systemutvecklare som vill jobba i ett möjliggörande plattformsteam som förser våra övriga utvecklingsteam avancerat tekniskt stöd, då vill vi att du läser färdigt den här annonsen.
Migrationsverket gör under flera år framöver en övergång från en högt integrerad arkitektur, till en löst kopplad arkitektur.
Ditt jobb är att ingå i team som tillsammans med Migrationsverkets övriga utvecklingsteam tar oss mot vår målbild, ett lättrörligt sätt att utveckla respektive verksamhet och produkt.
Som vår kollega på Migrationsverket kan du förvänta dig ett givande arbete i en föränderlig miljö som präglas av ett fokus på ständiga förbättringar, samarbete och respekt för människan. Hos oss gör du skillnad och bidrar till samhällsnyttan, samtidigt som du får en trygg och stabil anställning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som systemutvecklare hos oss välkomnas du av ett plattformsteam som arbetar tätt tillsammans med andra utvecklingsteam. Vi värdesätter att teamen har hög grad av självbestämmande, kan arbeta med moderna tekniker och arbetssätt och kontinuerligt leverera värde till våra användare. I våra team värdesätts gemenskapen högt och vi bidrar till bra arbetsklimat där vi lär av varandra, värdesätter varandras olikheter och har en tillåtande kultur.
Vi jobbar med agila arbetssätt och fokus på automatisering samt går mot en löst kopplad, eventbaserad arkitektur. Dessutom inför vi nu en modern, cloud native plattform baserat på Kubernetes och Docker.
Du kommer att, tillsammans med dina nya kollegor:
- ta fram verktyg, tekniker och ramverk som gör både deras och din vardag enklare, effektivare och roligare
- skapa tekniska förutsättningar för att kunna genomföra kontinuerliga leveranser
- testa dina och andras lösningar som en naturlig del i systemutvecklingsprocessen
- ha kontakt och samarbeta med teamets målgrupper, förvaltning samt drift- och supportorganisation
Vi eftersträvar att arbeta med ständiga förbättringar i både arbetssätt och utveckling av våra produkter, här har du stora möjligheter att ta plats och vara med att påverka. Du kommer befinna dig på en arbetsplats där samhällsutmaningar utspelar sig och där du bidrar till att lösa dem.
Personliga kompetenser
Som person värdesätter du samarbete med andra framför isolerat arbete och du har en hög personlig mognad. Du är serviceinriktad och sätter höga krav på din egen och andras kvalitetstänk. Du har lätt för att lyfta blicken för att se helheten, möta andras behov, och inte fokusera för mycket på egna utmaningar.
Krav
- Högskole- eller universitetsstudier inom datavetenskap, programvaruteknik eller datateknik med kandidat- eller masterexamen, eller motsvarande tidigare examen, eller annan relevant utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet
- Minst 2 års yrkeserfarenhet av systemutveckling
- Du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- Då tjänsten kommer bli placerad i säkerhetsklass krävs även svenskt medborgarskap. Inför anställning kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll genomföras
Meriter
- Yrkeserfarenhet av att utveckla inom en löst kopplad arkitektur
- Yrkeserfarenhet av att utveckla för event streaming med produkten Kafka
- Yrkeserfarenhet inom utveckling av mikrotjänster i en mikrotjänstarkitektur
- Kunskaper inom utveckling av plattformsprodukter och utvecklingsverktyg
- Erfarenhet av containerplattformar (Kubernetes/Docker)
- Erfarenhet av DevOps och agila metoder
- Erfarenhet av Continuous Integration/Continuous Delivery
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare
Arbetstider: Kontorsarbetstider
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Norrköping eller Linköping, viss flexibilitet bland Migrationsverkets orter förekomma.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta föreligger krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.
Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 21 september 2025. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb-och-intresseanmalan.html
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_6ac04684195a004dfdb2c7
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3.3.1-2025-11412". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163) Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen Kontakt
Görgen Sävhammar 010-2037581 Jobbnummer
9483725