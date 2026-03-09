Systemutvecklare - Växjö kommun
Chefspoolen i Sverige AB / Datajobb / Växjö Visa alla datajobb i Växjö
2026-03-09
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Chefspoolen i Sverige AB i Växjö
, Hylte
, Ljungby
, Värnamo
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö.
Vill du dela vår arbetsdag? Jobba för en bra dag. Varje dag.
Nu söker vi dig som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden.
Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas tillsammans. Vill du vara en del av ett större sammanhang där du får vara med och göra verklig skillnad? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Vi står inför spännande utmaningar där verksamheten och medborgarna förväntar sig tillgängliga digitala tjänster och snabba förändringar. Digitaliseringen är en central framgångsfaktor för kommunens utveckling, och vi ser stor potential i att skapa moderna och smarta lösningar som stärker våra verksamheter.
För att möta dessa behov utvecklar vi vår kompetens inom AI, API:er och integrationer och söker nu en senior systemutvecklare som kan bidra till att omsätta verksamhetens krav till hållbara och skalbara tekniska lösningar.
I rollen arbetar du nära verksamheten och är delaktig genom hela processen - från behov och idé till färdig lösning. Du har en viktig roll i att säkerställa att våra lösningar harmonierar med vår gemensamma referensarkitektur och bidrar till att utveckla den vidare.
I rollen kommer du bland annat att:
• samarbeta nära verksamheten för att förstå behov och omsätta dem till tekniska lösningar
• utveckla prototyper och koncept som stöd för verksamhetens utveckling
• arbeta med integrationer, API:er och automatiseringar
• utveckla lösningar för att tillgängliggöra data på ett effektivt och säkert sätt
• bidra till och vidareutveckla kommunens referensarkitektur
• delta i dialoger kring nya digitala initiativ och tekniska vägval
Som senior utvecklare får du en bred och central roll där du både arbetar praktiskt med utveckling och bidrar till mer strategiska vägval. Genom ditt arbete är du med och driver utvecklingen framåt och gör det möjligt för oss att erbjuda bättre, snabbare och mer hållbara tjänster till både verksamheten och kommunens invånare.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara med och ta fram lösningar som gör skillnad. Du brinner för att lösa verksamhetens behov och ser samtidigt möjligheterna i tekniken.
Du är en senior utvecklare med förståelse för hela processen från behov till krav och färdig lösning. Du kan reflektera kring vad som är en bra eller mindre bra lösning, samtidigt som du är pragmatisk och kan avgöra vad som är rätt väg framåt i varje situation. Du arbetar självständigt och kan ta ansvar för att ta fram, dokumentera och förvalta tekniska lösningar.
Vi ser att du har:
• kandidat- eller masterutbildning inom systemutveckling eller motsvarande kunskap
• minst fem års erfarenhet av professionell systemutveckling
• erfarenhet av .NET och .NET Framework
• erfarenhet av API-utveckling och integrationer
• erfarenhet av Java/JRE i Windows-miljö samt T-SQL
• förståelse för Azure DevOps, CI/CD, enhetstester, certifikathantering och containerteknik
• erfarenhet av autentiseringsstandarder som SAML2 och OIDC
• kunskap inom React och TypeScript
Som person beskrivs du som nyfiken, analytisk och strukturerad. Du har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift och stöttar dina kollegor på ett engagerat och pedagogiskt sätt. Du ser ständiga förbättringar och lärande som en naturlig del av arbetet.
Du är trygg, stabil och har god självinsikt. Du bygger och underhåller goda relationer med både kunder och leverantörer och har ett serviceinriktat förhållningssätt i samarbetet med andra.
Växjö kommun strävar efter att spegla samhället omkring oss och vi ser därför gärna sökande från alla delar av samhället som kan bidra till en bred mångfald i organisationen.
Låter detta som en roll för dig?
Välkommen med din ansökan med CV senast den 29 mars. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Rekryteringen genomförs av Chefspoolen på uppdrag av Växjö kommun. Alla frågor kring tjänsten hanteras därför av oss. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Pontus Lindekrantz på 072 148 25 79.
Känner du igen dig i delar av rollen men inte allt?
Tveka ändå inte att höra av dig - vi berättar gärna mer. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chefspoolen i Sverige AB
(org.nr 556793-7866) Jobbnummer
9786314