Systemtung Ekonomiassistent
SJR in Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2025-09-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Tyresö
eller i hela Sverige
Systemvan ekonomiassistent med förståelse för kund - och leverantörsreskontrans flöden - en nyckelspelare i att skapa struktur och effektivitet i ekonomiprocesserna sökes till konsultuppdrag.Publiceringsdatum2025-09-19Om tjänsten
Nu söker vi på SJR dig som är ekonomiassistent och trygg i hela reskontraflödet. Du har tidigare varit med och implementerat ekonomisystem och har lätt för att sätta dig in nya processer och rutiner. Uppdraget är start omgående och 6 månader framåt. Där efter finns mycket god chans till bli anställd hos kunden. Kunden sitter i Solna och erbjuder hybridarbete.
I detta uppdrag kommer du att arbeta mot kundens olika butiker vilket ställer krav på en hög servicegrad och tydlig kommunikation. Du kommer även b.la arbeta med det dagliga flödet i kund och leverantörsreskontran samt vara behjälplig i bokslut.
Ansvarsområden
• Betalningar och uppföljning av förfallna fakturor.
• Fakturering
• Matchning av inbetalningar mot fakturor och inköpsordrar.
• Påminnelsehantering och uppföljning av obetalda fakturor.
• Registrering och kontering av leverantörsfakturor
• Process - och rutinförbättringar i hela ekonomiska flödet
• Avstämningar och behjälplig vid bokslut.
I denna roll kommer du ha kontakt med leverantörer vid fakturafrågor samt kommunikation med butikspersonal kring b.la fakturor och betalningar. Denna roll är systemtung och du förväntas komma in med erfarenhet kring processförbättringar.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi och har arbetat med ovan nämnda arbetsuppgifter i minst 3 år. Du är trygg i hela ekonomiflödet, allt från kund och lev upp till bokslut samt att du tidigare har implementerat ett ekonomisystem. Du är flytande i tal och skrift i både svenska och engelska.Dina personliga egenskaper
För att trivas hos kunden bör du vara serviceinriktad, hjälpsam och pedagogisk. Vidare är du trygg i dig själv och trivs i en föränderlig och komplex arbetsmiljö. Det här en aktiv roll där du är med och driver ekonomiprocesserna framåt vilket gör att du måste vara strukturerad och noggrann. Hos kunden är det en prestigelös miljö med positiv anda.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Anette Skantz. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-09.19
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/10/konsult_interim_annons-63.png Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1527". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Jobbnummer
9518141