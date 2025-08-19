Systemtekniker till Svenska ESF-rådet i Gävle
2025-08-19
Svenska ESF-rådet söker nu en Systemtekniker till IT-enheten i Gävle - en möjlighet att arbeta både på bredden och djupet inom IT!
Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet som driver utveckling och innovation för en inkluderande arbetsmarknad. Vi är cirka 140 medarbetare på åtta kontor runtom i landet. Huvudkontoret finns i Gävle och hos oss får du möjlighet att arbeta i en mindre organisation där du kan både påverka och utvecklas inom det tekniska området, med fokus på drift och systemadministration inom bland annat Windows Server, VMware och Active Directory. Välkommen!
Vi erbjuder dig
• Ett meningsfullt arbete: På ESF-rådet är varje arbetsuppgift en del av något större. Här får du som medarbetare vara med och påverka och göra skillnad i det viktiga myndighetsuppdrag som vi har, att driva utveckling och innovation för en inkluderande arbetsmarknad.
• Utveckling och lärande: Vi erbjuder goda möjligheter för dig att växa och utvecklas inom ditt specialistområde och ta nästa steg i din karriär.
• Hälsa och balans: Vi värdesätter god hälsa och balans i livet och erbjuder bland annat friskvård under arbetstid samt friskvårdsbidrag upp till 5 000 kr per år.
• Andra förmåner: Andra exempel på förmåner som vi erbjuder är bra semester- och pensionsvillkor samt utökad föräldrapenning. Det finns även möjlighet att teckna distansarbetsavtal med distansarbete upp till två dagar i veckan.
• Kultur: Vi har en arbetsmiljö präglad av öppenhet, samarbete och respekt, där vi alla hjälper varandra att växa och bidra till vår gemensamma vision.
Det här gör du hos oss
Som systemtekniker hos oss arbetar du i ett litet team med stor variation i uppgifter - en roll för dig med stort tekniskt intresse, en bredd i din kompetens och som uppskattar en vardag där du får chansen att bidra till många delar av vår tekniska miljö.
Du kommer att jobba med bland annat:
• Systemadministration av Windows- och Linuxservrar
• Uppsättning av driftsmiljöer i VMware
• Behörighetshantering och underhåll i våra miljöer och system
• Dokumentation av miljöer
• Säkerhetsfrågor
• Felanmälan och dialog med driftsleverantörer och andra leverantörer
• Strategi för myndighetens drift och infrastruktur
• IT-säkerhetsfrågor
• Nätverk
Ditt team och arbetsplats
Du kommer att arbeta i ett engagerat team bestående av en IT-chef och nio medarbetare fördelade på rollerna systemtekniker, supporttekniker, IT-koordinator, IT-strateg, systemförvaltare och systemutvecklare. Tillsammans jobbar vi för att säkerställa en hög kvalitet på IT-leveransen till vår verksamhet.
Du tillhör vårt huvudkontor i Gävle på Drottninggatan 9, och det finns också möjlighet att komma överens om att arbeta hemifrån två dagar per vecka. Vi strävar efter att alla medarbetare ska ha balans mellan arbete och fritid. De flesta som arbetar hos oss har flexibel arbetstid, vilket innebär att du under delar av dagen kan planera din arbetstid själv, under förutsättning att det fungerar ur ett verksamhetsperspektiv.
Mer om dig
Vi söker dig som:
• Har minst 5 års erfarenhet av systemteknikerrollen, eller roll som arbetsgivaren bedömer likvärdig, där du under tiden ska ha arbetat kontinuerligt med Windows Server och Active Directory
• Har minst gymnasieexamen
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Som person och kollega har du en god förmåga att samarbeta och trivs i en liten, dynamisk arbetsgrupp. Du har ett strukturerat arbetssätt och en förmåga att hantera både tekniska utmaningar och dokumentation på ett noggrant sätt. Du har ett starkt driv och är resultatorienterad, samtidigt som du är flexibel och kan anpassa dig till nya arbetssätt och förändrade förutsättningar när det behövs.
Det är meriterande om du dessutom har dokumenterad arbetserfarenhet av att arbeta med:
• Group Policy Objects
• Linuxmiljö
• Nätverk och brandväggar
• MySQL
• MS SQL
• IT-säkerhetsfrågor
• Internet Information Services
• Virtuella miljöer gärna VMware
• Azureportal
Det är även meriterande om du har en högskole-/universitets- eller YH-utbildning inom IT.
Ansökan och mer information
Svenska ESF-rådet strävar efter att vara en arbetsplats som präglas av mångfald, jämlikhet och inkludering. Vi välkomnar ansökningar från alla kvalificerade individer, oavsett bakgrund, kön, ålder, etnicitet, religion eller annan personlig identifiering. Vi erbjuder en arbetsmiljö där alla har lika möjligheter att utvecklas och bidra till vår gemensamma vision om en mer inkluderande arbetsmarknad.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering vid huvudkontoret i Gävle. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde efter överenskommelse.
Välkommen med din ansökan via "Ansök" här nedan. Sista ansökningsdag är den 9 september 2025.
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta IT-chef Anna Mineur, tfn 026-542679. Ada Digital ansvarar för rekryteringsprocessen, och vid frågor om den eller rollen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare från Ada Digital Mikaela Ströberg, tfn 070-7615972.
Fackliga kontaktpersoner: Samuel Löfgren, ST-ESF tfn 040-174219 e-post: samuel.lofgren@esf.se
och Maria Norgren, Saco-ESF tfn 026-542672 e-post: maria.norgren@esf.se
.
Så här får vi kontakt
I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Ersättning
