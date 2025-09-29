Systemtekniker inom industriell IT
Procruitment AB / Supportteknikerjobb / Karlskoga Visa alla supportteknikerjobb i Karlskoga
2025-09-29
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Procruitment AB i Karlskoga
, Kristinehamn
, Örebro
, Karlstad
, Arboga
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Vår kund är ett väletablerat produktionsföretag med verksamhet i Karlskoga. De bedriver en omfattande tillverkning för både den svenska och internationella marknaden, med ett starkt fokus på hållbarhet, energieffektivitet och modern teknik. Just nu söker de en systemtekniker som vill vara med och utveckla, underhålla och optimera tekniska system som är avgörande för att stödja produktionen.
I rollen ansvarar du för drift och underhåll av system och applikationer - med fokus på tillgänglighet, prestanda och säkerhet genom regelbundna uppdateringar och optimering. Du kommer även att:
Vidareutveckla befintliga system utifrån förändrade verksamhetsbehov, inklusive integration av nya funktioner
Utveckla lösningar som automatiserar och effektiviserar processer
Ge tekniskt stöd till produktion och snabbt hantera fel för att minimera driftstörningar
Arbeta proaktivt med säkerhet - du implementerar och följer upp säkerhetsrutiner, samt ser till att system följer både interna policyer och externa krav
Bidra till en stabil och säker OT-miljö genom dokumentation, riskbedömningar och processbeskrivningar
Här får du chansen att en del av ett företag i teknisk framkant vars medarbetare bryr sig om varandra och där man utvecklas tillsammans.
Din kompetens
Vi tror att du har ett starkt tekniskt intresse, är drivande, nyfiken och har en god kommunikativ förmåga, då rollen innebär kontakt med både interna och externa intressenter.
Vi ser gärna att du:
Har en högskoleutbildning eller annan motsvarande relevant utbildning
Har några års arbetslivserfarenhet av systemdrift i produktionsnära miljö
Talar svenska och engelska obehindrat
Övrigt
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Karlskoga
Om oss
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen. Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Procruitment AB
(org.nr 559172-7374), https://www.procruitment.se/ Arbetsplats
Procruitment Kontakt
Louise Lennartzon louise@procruitment.se Jobbnummer
9531337