Systemtekniker, Gävle

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.
Utveckling och IT är en betydelsefull del i Lantmäteriets verksamhet där vi arbetar tillsammans med övriga verksamhetsområden i både strategiska, taktiska och operativa frågor. Vårt uppdrag är att bidra till utvecklingen av Lantmäteriets verksamhet genom att tillhandahålla effektiva lösningar och tjänster. Våra ledord är verksamhetsnytta, säkerhet, innovation och arbetsglädje. Vi har flera stora intressanta utvecklingsprojekt på gång som alla bidrar till samhällets utveckling och där behöver vi dig!Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Som medarbetare hos oss kommer du tillhöra vårt team på Utveckling och IT som ansvarar för Lantmäteriets plattform för databaser. Vi söker en tekniskt driven systemtekniker/databasadministratör som vill arbeta i en bred och varierad roll.
Här får du möjlighet att kombinera dina kunskaper inom systemadministration och databashantering, samtidigt som du bidrar till en stabil och modern IT-miljö. Du kommer att ingå i team databas där vi värdesätter samarbete och en god laganda. Arbetsuppgifterna är ofta individuella, men vi jobbar nära varandra för att hitta de bästa lösningarna och dela våra erfarenheter. Du kommer även ha ett nära samarbete med övriga team på Utveckling och IT.
Att ha en god kommunikation och samarbetsförmåga är en viktig del i vårt dagliga arbete, främst med tvärfunktionella team av tekniker och utvecklare. Uppgifterna kan handla om allt från systemadministration, kodning, automatisering, patchning till lösningar som rör hela vår IT-infrastruktur. Vi söker därför någon som är nyfiken på att ta sig an nya och varierande uppgifter, även om de ligger utanför ren databashantering.
Placeringsort är Gävle och vissa arbetsuppgifter måste ske på plats men det finns möjlighet till distansarbete. Beredskap ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett brett och genuint teknikintresse. Du har högskoleutbildning inom IT eller har skaffat dig motsvarande kompetens på annat sätt som vi bedömer likvärdigt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att hantera administration, optimering och underhåll av databaser som PostgreSQL, MSSQL och Oracle. Det är också meriterande om du har erfarenhet av drift och systemadministration av Windows- och Linuxmiljöer. Om du har erfarenhet av att automatisera och effektivisera processer med hjälp av PowerShell, Ansible eller andra verktyg så ser vi även det som meriterande, liksom om du har erfarenhet av backuphantering, återställning och prestandaoptimering samt kan identifiera och lösa tekniska problem i både system och databasmiljöer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser att du är anpassningsbar och har ett prestigelöst förhållningssätt. Du ser det som viktigt att hålla dig uppdaterad inom ditt expertområde och hittar lösningar på uppkomna problem, ser utanför boxen och tänker i nya banor för att finna lösningar på gamla problem. Vi är ett team som gillar att samarbeta och lösa problem tillsammans och därför är det viktigt att du är en lagspelare som bidrar till teamets goda arbete.
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du måste vara svensk medborgare samt att en säkerhetsprövning med registerkontroll och säkerhetssamtal kommer att genomföras innan anställning.
ÖVRIGT
Lantmäteriet är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här, våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. I medarbetarskapet ingår att vi agerar utifrån den statliga värdegrunden och våra värdeord: service, öppenhet och handlingskraft.
Som medarbetare på Lantmäteriet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. När verksamheten tillåter har du bland annat möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter till stor del på annan plats än kontoret. Läs mer om vårt erbjudande på lm.se/jobbahososs
För att skicka in din ansökan, klicka på länken i annonsen. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering och fokuserar på din kompetens för att bedöma dig och andra kandidater objektivt. Vi önskar att du inte bifogar något foto till din ansökan. Du som har skyddade personuppgifter ska inte lägga in din ansökan i vårt rekryteringssystem, istället ber vi dig kontakta rekryterande chef. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstidens gång.
