Systemtekniker
Trafikverket / Datajobb / Borlänge Visa alla datajobb i Borlänge
2026-07-30
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Vad krävs för att hålla en komplex applikationsmiljö stabil - samtidigt som den utvecklas vidare? Som systemtekniker arbetar du med drift, felsökning och automatisering i Trafikverkets verksamhetsnära IT-miljö. Du hanterar incidenter, utvecklar lösningar och samarbetar nära utvecklingsteam i en miljö där många system och integrationer behöver fungera tillsammans.Du arbetar både operativt och förbättringsorienterat med incidenthantering, automatisering och långsiktig stabilitet.Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
Som systemtekniker inom Verksamhetsnära applikations drift kommer du att arbeta med drift, automatiseringar och stöd runt Trafikverkets applikationsmiljö för de verksamhetsnära tjänsterna, med inriktning på framförallt Microsofts plattformar. Applikationsmiljön bygger övervägande på Microsofts tekniska plattform, men det förekommer en stor mängd integrationer och kopplingar mot operativa system med olika typer av inbyggda IT-system. I rollen arbetar du både operativt och förbättringsorienterat.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
tillhandahålla, förmedla och vidareutveckla IT-stöd till verksamheten
övervaka och hantera IT-händelser såsom information, varningar och larm i applikationer och plattformar
avhjälpa IT-incidenter snabbt, effektivt och med fokus på långsiktig stabilitet
samarbeta tätt med utvecklingsteam och bidra med drift- och plattformskompetens genom hela livscykeln
utreda och dokumentera rotorsaker till incidenter samt bidra till permanenta och automatiserade lösningar
följa upp, rapportera och kommunicera status till berörda parter samt säkerställa återkoppling till användare
dokumentera, utveckla och underhålla rutiner, anvisningar och teknisk dokumentation
Beredskap ingår i tjänsten. Kvalifikationer
För att lyckas i rollen har du;
en högskoleutbildning om minst 120p med inriktning IT. Alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
flerårig arbetslivserfarenhet från tredje linjens IT-support, till exempel inom drift och förvaltning av system och applikationer
god förmåga och vana att dokumentera
kompetens inom Microsofts olika produkter såsom Microsoft SQL, IIS, och Microsofts serverplattform
god förmåga i svenska i tal och skrift
god förmåga i engelska i skrift
god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv
förmågan att vara initiativtagande och självständigt se vad som behöver göras och agerar därefter
god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt
ett strukturerat arbetssätt och en god förmåga att prioritera samt arbeta noggrant och ansvarsfullt
Det är meriterande om du även har erfarenhet inom något eller några av följande områden:
Linux
PostgreSQL
Scriptning i PowerShell
erfarenhet av containerlösningar
erfarenhet av någon observabilitetslösning
Övrig information
Anställningen säkerhetsprövas utan placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-Hybrid
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Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "27:2026:077". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se/
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Rekryterande chef
Anders Lindstedt anders.lindstedt@trafikverket.se 0101257021 Jobbnummer
10015790