Systemtekniker
Vi söker en Systemtekniker till ett spännande uppdrag!
Arbetsuppgifter/uppdragsbeskrivning
Kunden söker en Systemtekniker till leveransområdet/systemområdet Informations- och Stödtjänster (IST). Leveransområdet (IST) är av verksamhetskritisk och teknisk karaktär med många interna och externa integrationer. IST ansvarar i huvudsak för att informationsförsörja både interna verksamhetssystem men även andra myndigheters/företags verksamhetssystem.
Leveransområdet IST har till uppgift att vidareutveckla tjänster som ska hantera allmän kundinformation som har flera konsumenter och att se till att göra externa källor tillgängliga internt för att effektivisera och minimera dubblerad funktionalitet.
Områdets tjänstekomponenter konsumeras av flera olika verksamhetssystem, med många integrationer och systemberoenden, i princip inga användargränssnitt, varför det är viktigt att förstå tekniken bakom och hur allt hänger ihop tekniskt, för såväl frontend som backend. Arbetet bedrivs enligt agilt arbetssätt så det är viktigt att du är bekväm med agila arbetsmetoder.
Rollen som Systemtekniker innebär att vara den första kontaktpunkten för användare som upplever tekniska problem. Systemteknikern är ansvarig för att felsöka, diagnostisera och lösa problem i ISTs tjänster och integrationer. I rollen ingår även att dokumentera och eskalera mer komplexa problem till utvecklingsteam samt att bidra till underhåll och förbättring av IT-infrastrukturen.
I rollen som Systemtekniker är du ansvarig för att:
Ge snabb och effektiv teknisk support till teamen som ansvarar för verksamhetssystem
Felsöka och diagnostisera problem relaterade till ISTs tjänster och integrationer
Dokumentera problem, åtgärder och lösningar i Confluence/Jira
Eskalera komplexa problem till andra tekniska team när det behövs och följa upp för att säkerställa att de löses
Genomföra rutinmässigt underhåll och uppgraderingar av tjänster och tredjepartsprodukter
Samverka med utvecklingsteam och externa leverantörer för att lösa problem och implementera nya tekniska lösningar
Delta i planering och utveckling för att hålla dig uppdaterad om utveckling av IST's tjänster och ändringar
Bidra till kontinuerlig förbättring av supportprocessen genom att identifiera vanliga problem och föreslå förebyggande åtgärder
Obligatoriska krav
Minst 3 års arbetserfarenhet de senaste 8 åren:
Linux (Rhel)
SQL (Oracle)
Minst 2 års arbetserfarenhet de senaste 8 åren:
Shell script
WebLogic Server (WLS) eller liknande javaserver
Utmärkt Svenska i tal och skrift.
Meriterande kriterier
Kubernetes eller liknande plattform
OpenShift
ActiveMQ
XML/JSON
API (WSO2)
Grafana och Prometheus
Splunk
Jira
Confluence
Python
ServiceNow
Jenkins
GIT
iipax (SHS)
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "quest 7846".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Landsvägen 57
)
172 65 STOCKHOLM
