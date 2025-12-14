Systemtekniker
Trivs du i en självständig roll där du får ta ansvar för att göra Sverige säkrare? Vill du ha ett arbete där du vidareutvecklas samtidigt som du driver projekt och hittar lösningar tillsammans med andra? Vill du även arbeta på en arbetsplats med möjlighet att räna på arbetstid, generösa arbetsavtal, föräldralön samt upp till sjuk veckors semester per år, då ska du fortsätta att läsa.
Huvudsaklig arbetsuppgift
Som systemtekniker har du en viktig roll där du tillsammans med kollegor ansvarar för delar av Försvarsmaktens IT-system. Dina arbetsuppgifter är drift och förvaltning av system, felsökning, olika typer av installationer och förändringar i servermiljö. Då avdelningen är i en expansiv fas behöver vi dig som är en lagspelare och inte är rädd för att hjälpa till där det behövs.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet, vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
• För oss är det viktigt att man tar hand om sig själv och varandra.
Kvalifikationer
• Lägst gymnasial utbildning med inriktning IT/Teknik och/eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
• Goda kunskaper inom MS Office
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svensk och engelska
• B-körkortDina personliga egenskaper
• Kunskaper inom Försvarsmaktens ledningssystem
Meriterande
Som person har du en hög social kompetens och enkelt för att bygga relationer, vilket du trivs och stimuleras av. Du värdesätter att arbeta självständigt mot ett tydligt mål och där du själv får påverka samt utforma processen, och till din hjälp finns ett team som stödjer dig i processen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig läplighet.Övrig information
• Anställningen är en heltids tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
• Arbetsort: Örebro
• Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
• Resor förekommer i arbetet
Välkommen med din ansökan senast 11 januari 2026. Din ansökan ska endast innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning, samt svar på angivna urvalsfrågor. Eventuella frågor om tjänsten besvaras begränsat under ansökningsperioden av Pierre Jakobsson på Pierre.Jakobsson@mil.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
