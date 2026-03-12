Systemspecialist Zabbix
2026-03-12
Är du teknikintresserad och nyfiken med erfarenhet av Zabbix och vill bidra till att säkra Sveriges transportsystem? Då kan du vara den vi söker!
Systemspecialist Zabbix

Dina arbetsuppgifter
Vi på Övervakning IT övervakar IT-infrastruktur och telekommunikation i hela Sverige, och säkerställer att systemen fungerar stabilt och effektivt. Vi ansvarar för implementering, utveckling, drift och förvaltning av Trafikverkets övervakningsplattformar. Nu står vi inför spännande utmaningar när vi inför Zabbix som ny plattform för att underlätta övervakning av både IT-infrastruktur och Trafikverkets applikationer.
Som Systemspecialist med inriktning på Zabbix får du en nyckelroll i att utveckla och effektivisera vår övervakningsinfrastruktur och vårt tjänsteutbud. Arbetet innebär att:
bidra med djupgående expertis och ansvara för mer komplexa utmaningar, designbeslut och optimering
leda implementeringen av system och lösningar
arbeta med krav- och behovsanalyser samt kontinuerlig omvärldsspaning
delta i utformningen av vårt nya högt prioriterade kompetenscenter för övervakning och observabilitet
Du kommer ingå i ett team där utbildningar och certifiering inom området kommer genomföras löpande, parallellt med att vi bygger upp den nya plattformen. Vi arbetar agilt enligt Scrum och uppmuntrar till kreativitet och att hitta smarta lösningar. Vi är i en spännande utvecklingsfas där du får möjlighet att arbeta med den senaste tekniken.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"!
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.Kvalifikationer
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du är kommunikativ och bra på att samarbeta och drivs av att utvecklas och nå framgång tillsammans med andra. Du tar initiativ i arbetet och tar ansvar för dina uppgifter och bygger med din goda problemlösningsförmåga säkra och kvalitativa lösningar. Med ditt breda intresse och engagemang för teknik och IT vill du hålla dig uppdaterad inom området.
Vi söker dig som
har några års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av Zabbix på nivå som Zabbix Certified Specialist (ZCS) eller motsvarande specialisterfarenhet inom Zabbix
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du
har Zabbix-certifikat på nivå Zabbix Certified Specialist (ZCS) eller högre
har grundläggande erfarenhet av scriptutveckling

Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
