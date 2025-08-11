Systemspecialist till Karolinska Universitetssjukhuset
Region Stockholm / Datajobb / Huddinge Visa alla datajobb i Huddinge
2025-08-11
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med tekniskt avancerade IT-system som är avgörande för vårdens kvalitet och patientsäkerhet? Vi söker nu en systemspecialist till Karolinska Universitetslaboratoriets IT-enhet!
Du erbjuds
ett viktigt uppdrag i en verksamhet med höga kvalitetskrav och samhällsnytta
en arbetsplats med kompetenta och engagerade kollegor
möjlighet till fördjupad teknisk kompetens och bred inblick i laboratoriets IT-miljö
en gedigen introduktion där du ges goda förutsättningar att lära dig systemen och din roll
en arbetsmiljö där initiativförmåga, samarbete och humor värdesätts.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-08-11Om tjänsten
Karolinska Universitetslaboratoriets IT-enhet, Systemförvaltning Lab, har i uppdrag att förvalta och utveckla laboratoriets IT-system samt ge användarstöd till verksamhetens medarbetare. Enheten består av cirka 28 medarbetare och spelar en central roll i att säkerställa att IT-stödet möter laboratoriets behov.
Som systemspecialist blir du en del av ett team bestående av specialister och systemförvaltare med gemensamt ansvar för laboratoriets IT-system. Du har det tekniska ansvaret för ett eller flera system eller systemfunktioner och ansvarar även för support på 2:a linjens nivå.
Efter avslutad upplärning förväntas du ha en djup teknisk kunskap om hur systemen är uppbyggda, god kännedom om databasernas struktur samt en övergripande förståelse för de verksamhetsområden som systemen stödjer. I rollen ingår också att utföra uppgraderingar, genomföra felsökning och ansvara för systemtester.
Systemen körs i en Windowsmiljö med MS SQL Server och IIS. I det dagliga arbetet är det vanligt att du kommer i kontakt med begrepp som EDI, XML, Citrix, analyskoder, remisser och olika typer av analysinstrument.
Tjänsten kan komma att innebära arbete på kvällar och helger, exempelvis i samband med systemuppgraderingar eller andra planerade aktiviteter. Beredskapstjänstgöring kan också bli aktuellt.
Verksamheten följer Region Stockholms förvaltningsmodell.
Vi söker dig som
är van att arbeta både självständigt och i grupp, och trivs med att ta egna initiativ
är lyhörd för användarnas behov och har ett intresse för att lösa både tekniska och logiska problem
inte är rädd för att ställa frågor och ser kunskapssökande som en styrka
har förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt, arbetar strukturerat och bidrar med en positiv inställning och humor.KvalifikationerKvalifikationer
En för uppdraget relevant IT-utbildning
Erfarenhet av systemdrift i kritiska Microsoft miljöer
Dokumentationsvana
Vana av MS-SQL samt att kunna skriva enklare frågor
Vana av att jobba med supportärenden
Kännedom om processorienterat arbetssätt, då vi arbetar enligt ITIL
Vana av problemlösning av teknisk karaktär
God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med IT-system, applikationer och kringutrustning inom hälso och
sjukvård
Trygg och bekväm med att tala inför större grupper
Erfarenhet av att självständigt planera, driva och genomföra aktiviteter från idé till färdigt resultat.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4157". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stab Vårdstöd och Teknik, Systemförvaltning Lab Kontakt
Johan Saak johan.saak@regionstockholm.se Jobbnummer
9451635