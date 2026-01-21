Systemspecialist Netscaler ADC
2026-01-21
Som systemspecialist inom extern anslutning på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Genom din gedigna kunskap kring Nestscaler, Lastbalansering och Reverse proxy bidrar du till framtidens IT-Infrastruktur och gör Sverige närmare.
Systemspecialist Netscaler ADCPubliceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta i ett positivt och högpresterande nationellt team på 14 personer bestående av både systemtekniker och systemspecialister med ansvar för Trafikverkets IT-infrastruktur inom extern åtkomst. Som Systemspecialist har du ansvar för driva det utvecklingsbehov som finns inom gruppen och vara en del av stödet för övriga organisationen. Du har ett nära samarbete med infraarkitekter och övriga systemspecialister inom teknikområdet samt de systemtekniker som ingår i sektionen Extern anslutning. Som systemspecialist kommer du även att medverka i utvecklingsprojekt och tjänsten kräver att du har ett högt säkerhetstänk.
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen har du en god analytisk problemlösningsförmåga och trivs med att hitta hållbara lösningar och vara nytänkande kring uppkomna problem. Du är en lagspelare som motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra. Vidare tar du ansvar för dina uppgifter på ett målmedvetet sätt och har förmågan att arbeta självständigt för att driva arbetet framåt. Som systemspecialist krävs det att du är kommunikativ och pedagogisk samt har förmågan att förmedla och anpassa ditt budskap till mottagaren på ett enkelt sätt, både muntligt och genom tydlig dokumentation.
Vi söker dig som har
högskoleexamen om 180hp (120p) med inriktning IT, till exempel som dataingenjör eller systemvetare, alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet i närtid som vi bedömer som likvärdig
goda kunskaper och arbetslivserfarenhet av applications delivery controllers (ADC)
flerårig arbetslivserfarenhet av:
Nätverkstrafik
Certifikat
Lastbalansering
Reverse proxy
Leverans av Webappar
Modern Autentisering (federerad inloggning, smarta kort, multifaktor)
Web Application Firewall
Container teknik
förståelse för det engelska språket
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Erfarenhet/kunskap av något/några av följande tekniker, ramverk och verktyg:
Http Proxy och Reverse Proxy
TCP/IP
ICAP
Windows infrastruktur, Active Directory, DNS m.m.
Citrix Virtual apps and desktop
Övervakningsplattformar
Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
