Systemspecialist
Västra Götalandsregionen / Datajobb / Borås Visa alla datajobb i Borås
2026-01-12
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-01-12Om företaget
På Närhälsans Utvecklingsavdelning arbetar vi med att stärka organisationens förmåga att kontinuerligt förbättra sin verksamhet.
Vi stödjer hela organisationen i att kartlägga, utveckla och effektivisera arbetssätt och processer. Dessutom leder vi eller deltar aktivt i olika utvecklingsprojekt. Läs mer om de förmåner som ingår i din anställning hos Närhälsan här: https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/jobba-hos-oss/fordelar-och-formaner
Om arbetet
Vi står inför en spännande omställning av vården och söker nu dig som vill vara med och driva denna utveckling framåt. Ditt uppdrag är att medverka till ett strategiskt kvalitets- och utvecklingsarbete, och i denna roll kommer du ansvara för att stärka förvaltningens förmåga att använda data för att driva förbättring och utveckling. Du kommer arbeta med analysarbete i nära samarbete med kollegor på utvecklingsavdelningen, verksamhetsrepresentanter och andra systemspecialister.
Arbetet innebär bland annat att utföra djupdykningar i data för att identifiera trender och mönster, som stöd för verksamhetsuppföljning och styrning. Du kommer framförallt att arbeta med system för uppföljning, i synnerhet Power BI. Arbetet sker mestadels på en övergripande nivå och målen är att utveckla Närhälsans förmåga att styra och leda med hjälp av data. Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp.
Om dig
För att lyckas i denna roll behöver du vara analytisk, resultatinriktad, van att ta initiativ, arbeta självständigt och skapa effektiva arbetsmetoder. Du behöver ha goda kunskaper i att skriva och optimera SQLfrågor, ha förståelse för relationsdatabaser och datamodellering samt kunna designa visuellt tilltalande dashboards.
Du bör ha erfarenhet av att extrahera, transformera och ladda data i Power BI, samt ha kunskaper i datavirtualisering. Vidare förväntas du kunna använda Power Query för effektiv datahantering och skriva DAX-formler för beräkningar.
Vi söker dig som har en lämplig högskoleutbildning och flerårig erfarenhet av både verksamhetsutveckling och dataanalys. Du är en person som ser till helheten, har lätt för att sätta dig in i nya uppdrag och tar ansvar för att de genomförs.
Vi lägger även stor vikt vid pedagogisk förmåga och lyhördhet för användarnas behov. Vi ser att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.
Meriterande är erfarenheter inom:
Andra programspråk såsom R och Python.
Erfarenhet av arbete med statistiska metoder.
Erfarenhet av verktyg såsom DenodoÖvrig information
Intervjuer sker löpande.
Placering för tjänsten är på något av våra lokalkontor i Skövde, Borås, Göteborg och Vänersborg. Du erbjuds även möjligheten att arbeta viss del på distans.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7528". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Närhälsan Utvecklingsavdelningen Kontakt
Therese Mybeck, Enhetschef 076-4136881 Jobbnummer
9677467