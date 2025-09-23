Systemsäkerhetsingenjör till GKN Aerospace
Är du en erfaren ingenjör med ett passionerat intresse för systemsäkerhet och flygindustrin? Då kan du vara det perfekta tillskottet till vårt team hos Engine Systems & Accessories. Vi fokuserar på att stödja och utveckla jetmotorer, inklusive JAS 39 Gripen-motorerna RM12 och RM16, samt nästa generations motorkoncept. Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-09-23Om företaget
GKN Aerospace Sweden ingår i GKN Aerospace, som tillverkar motorkomponenter, flygplansstrukturer, kabinfönster, kablage och mycket mer till många av världens flygplan. Företagen i Aerospace-divisionen som arbetar med delar till flygmotorer bildar tillsammans Engines och vid vår anläggning i Trollhättan utvecklar och tillverkar vi avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer. Vi arbetar även med motorunderhåll.
Avdelningen Engine Systems & Accessories fokuserar på produktstödjande aktiviteter såsom felsökning, problemlösning och utredningsarbete kopplat till användningen av jetmotorer med primärt fokus på hela motorer, dess delsystem (elsystem, oljesystem, luftsystem, bränslesystem mm.), intramodulära frågor, systemsäkerhet samt flygplan- och motorgränssnitt. Förutom produktstöd jobbar vi även med utveckling och uppgraderingar av jetmotorer. En stor del av vår verksamhet är fokuserad på JAS 39 Gripen-motorerna RM12 och RM16, men även stationära gasturbiner och att jobba med nästa generations motorkoncept ingår i avdelningens verksamhet. Arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att arbeta med systemsäkerhet för RM12, jetmotorn i JAS 39 Gripen, där du tillsammans med erfarna systemsäkerhetsingenjörer säkerställer och värderar flygsäkerheten för hela produkten och dess systemfunktion.
Arbetet innebär bland annat:
Analys av systemsäkerhet med hjälp av FMECA, felträd och programvaror såsom Reliability Workbench.
Att sätta dig in i RM12-motorn, nuvarande processer och dokumentation inom systemsäkerhetsverksamheten.
Bidra till förbättringar av metoder och verktyg för vidmakthållande av RM12 och utveckling av nya produkter.
Arbeta utifrån kundkrav och standarder såsom MIL-STD-882E och Försvarsmaktens handbok i systemsäkerhet H SYSTSÄK, där standarder, formella processer och noggrann dokumentation är centrala delar.
Delta i felsökning, problemlösning och utredningsarbete kopplat till motorer i drift eller vid underhåll och provning på GKN.
Samarbete med kunder, slutanvändare och andra samarbetspartners. Profil
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsexamen inom teknisk fysik, elektroteknik, maskinteknik, flygteknik eller ett liknande område. Du har erfarenhet av systemsäkerhet och ett starkt intresse för flygsäkerhet och luftvärdighet.
Som person är du en engagerad lagspelare med förmåga att påverka och driva förbättringar. Dessutom behärskar du svenska och engelska i både tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av systematiskt säkerhetsarbete inom flygindustrin samt tidigare har arbetat med hela motorsystem och systemintegration.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där GKN:s kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, detta medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande
I den här rekryteringen samarbetar GKN Aerospace med Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag där du initialt blir anställd av Skill med möjlighet till fortsatt anställning på GKN.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sök därför redan idag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare Johan Zizala, johan.zizala@skill.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
