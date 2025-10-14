Systemsäkerhetsingenjör
Företaget är en världsledande aktör inom försvarsindustrin och har kunder över hela världen. De utvecklar högteknologiska system och lösningar som främjar säkerheten globalt. Här ges du möjligheten att växa och bidra till lösningar och utveckling inom ett stabilt och framåtlutat bolag i en unik bransch.Om tjänsten
Vi söker nu en systemsäkerhetsingenjör som vill arbeta med utveckling av avancerade försvarsprodukter inom missilutveckling. Du blir en viktig del i utvecklingen av produkter som bidrar till trygghet, innovation och framtidens försvarssystem. I rollen säkerställer du att systemen uppfyller krav och förväntningar avseende systemsäkerhet och användarskydd. Systemsäkerhet handlar om att se till att tekniska system inte orsakar oacceptabla skador på människor, miljö eller egendom, genom att identifiera, förebygga och mildra risker under hela produktens livscykel, från idé och design till drift, underhåll och avveckling.
Du arbetar tvärfunktionellt genom hela utvecklingsprocessen, från att identifiera risker och omsätta dem i tydliga säkerhetskrav till att analysera designen och säkerställa verifiering genom hela utvecklingsprocessen. Rollen är både analytisk och praktisk där du kombinerar teknisk förståelse med ett helhetsperspektiv på säkerhet. Här får du möjlighet att arbeta nära produkten, bidra till framtidens teknik och växa tillsammans med ett kompetent och hjälpsamt team.
Din kompetens Högskole- eller civilingenjörsexamen inom system, mekanik eller elektronik
Minst två års erfarenhet av systemarbete inom mjukvara, mekanik eller elektronik
Erfarenhet av systemarkitektur och kravhantering
Svenska och engelska flytande i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta enligt etablerade standarder inom området, såsom MIL-STD eller motsvarande. Erfarenhet av lean/agilt arbetssätt, verifiering och validering samt spårbarhet från krav till test är värdefullt. Har du tidigare arbetat med säkerhetskritiska eller försvarsrelaterade system, eller har ett särskilt intresse för produktsäkerhet, kommer du snabbt att känna dig hemma i rollen. Som person är du analytisk, noggrann och strukturerad med en förmåga att leda ditt eget arbete och hålla hög kvalitet. Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Linköping
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Denna tjänst innebär krav på svenskt medborgarskap.Om företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen. Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri. Ersättning
