Systemsäkerhet | Saab | Arboga | Experis

2025-09-23
Har du intresse för teknik, mekanik, elektronik, hårdvara eller mjukvara och vill djupdyka i detaljer? Tycker du att system och säkerhet är en spännande kombination? I samarbete med Saab genomför Experis Academy ett skräddarsytt utbildningsprogram där du blir anställd från första dagen och får möjlighet att bli riktigt duktig inom ditt specialistområde - systemsäkerhet!
Är du mekaniker, ingenjör, arbetar i produktion, med dokumentation eller liknande och har ett starkt tekniskt intresse? Vill du jobba på ett av Sveriges mest innovativa företag, Saab? Hos Experis Academy får du möjlighet att utbilda dig inom systemsäkerhet och jobba hos dem. Utbildningen startar i november och sker fysiskt i antingen Stockholm, Arboga, Göteborg eller Karlstad/Karlskoga. Efter utbildningen kommer du ha specialiseringsperiod i 12 månader hos Saab i någon av dessa städer.
Var med och jobba för en säkrare värld!
Vill du vara med och bidra till tryggare samhällen och en säkrare, mer hållbar och rättvis värld? Hos Saab får du, genom Experis Academy, vara med och ha en påverkan! Som systemsäkerhetsingenjör (System Safety) hos Saab kommer du ingå i ett team som strävar mot ett gemensamt mål: att skapa en värld där trygghet är en självklarhet. Här får du möjlighet att arbeta med systemsäkerhet inom bland annat produktområdena radiosystem, fordonssystem, luftburna övervakningssystem, marina system och understödsvapen. Du får vara en del av något större och varje dag kommer du tillsammans med dina kollegor bidra till att forma säkerheten och tryggheten för människor över hela världen.
Rollen som systemsäkerhetsingenjör
Som systemsäkerhetsingenjör kommer ditt primära ansvar vara att säkra att tekniska system är godkända i enlighet med standarder. Du kommer jobba tätt tillsammans med kollegor och projektgrupper, där ni gemensamt jobbat mot att utveckla och underhålla Saabs portfölj av produkter. Bland annat kommer du få möjlighet att samarbeta över flera discipliner, så som mekanik, elektronik, inköp och produktion, något som ger dig ett brett nätverk.
Din roll sträcker sig bortom att bara identifiera risker; du kommer att vara ansvarig för att analysera och minimera systemrisker för att förebygga potentiella olyckor som kan innebära skada på människor, egendom eller miljön. Dessa analyser omfattar hela systemets livscykel, vilket innebär att du kommer att arbeta med hårdvara, mjukvara och interaktionen med användare och andra externa system. Detta gör också att du kommer att grotta ned dig i analyser, riskanalyser, dokumentation, kvalitetssäkring och utveckling. Här får du möjlighet att landa, utvecklas och bli experten inom området.
Experis Academys utbildning i samarbete med Saab
Experis Academy och Saab erbjuder dig ett arbete som inleds med en intensivutbildning inom områden för systemsäkerhet och därefter konsultuppdrag och specialisering inom detta hos Saab i Stockholm, Arboga, Göteborg eller Karlstad/Karlskoga.
Experis Academy är en del av IT-konsultbolaget Experis, som i sin tur ingår i den internationella Manpower Group-koncernen. Våra utbildningsprogram har vuxit och utvecklats genom åren, både i Sverige, Norden och i hela Europa. Vi arbetar mycket med coachning för att ge våra anställda möjlighet att komplettera sina tekniska färdigheter med andra mjuka egenskaper. Anställningen inleds med en intensivutbildning som bedrivs av Experis Academy. Efter genomförd utbildning kommer samtliga anställda deltagare påbörja arbete som konsulter hos Saab, det vi nedan kallar för specialiseringsperiod.
Fördelar med Experis Academy
Lön, kompetensutveckling, trygg anställning och handledning: Under utbildningsperioden och tiden som konsult på ditt specialiseringsuppdrag får du ersättning och professionell handledning.
Specialiseringsperiod: Efter utbildningen väntar en specialiseringsperiod om 12 månader hos Saab, där du fördjupar och applicerar dina nyvunna färdigheter i praktiskt arbete.
Erfarna lärare: Våra lärare är erfarna och seniora med gedigen erfarenhet från både akademin och näringslivet.
Vem kan ansöka?
För oss är dina personliga egenskaper, ditt driv och din motivation det viktigaste - det du inte kan inom ramen för systemsäkerhet kan du lära dig - och det hjälper Experis Academy i samarbete med Saab dig med! Som person är du detaljorienterad, men klarar samtidigt av att se helheten. Du är nyfiken och det faller sig naturligt för dig att driva ditt eget arbete framåt, både självständigt och i samarbete med dina kollegor. Du trivs med att arbeta systematiskt med processer, dokumentation och analyser och har ett stort intresse för systemsäkerhet, teknik, mjukvara, elektronik och/eller mekanik. Du kommunicerar flytande på svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.
* Det är meriterande, men inte ett krav, om du uppfyller något eller några av följande kriterier:
* Du har genomfört en (högre) utbildning, gärna inom teknik, mekanik, elektronik eller mjukvara
* Du har genom tidigare arbete eller studier kommit i kontakt med uppgifter inom system eller systemsäkerhet
* Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med dokumentation, analyser eller processer
* Du har tidigare arbetat inom produktion och montering
* Du har intresse för bakomliggande systemarkitektur och konstruktion
Praktisk information
* Utbildningsstart: November 2025
* Utbildnings- och specialiseringsorter: Stockholm, Arboga, Göteborg och Karlstad/Karlskoga
* Arbetstid: Heltid
* Uppdraget förutsätter att du genomgår och godkänns enligt de gällande säkerhetsbestämmelserna. För vissa roller med säkerhetsklassificering kan det finnas krav på specifikt medborgarskap
Låter detta intressant? Sök jobbet redan idag, urval sker löpande. För att öka dina möjligheter ser vi därför fram emot din ansökan så snart som möjligt! Vi tar inte emot ansökningar via e-post, men du är välkommen att kontakta oss på academy@se.experis.com
