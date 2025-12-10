Systems Engineer Radio
2025-12-10
Professional Galaxy söker en erfaren Systems Engineer med inriktning på radioteknik till ett längre konsultuppdrag hos vår kund, ett ledande teknikföretag inom försvars- och säkerhetsområdet där kommunikationslösningar står i centrum för att skapa säkra och tillförlitliga system för samhällskritiska tillämpningar.
Om uppdraget Som Systems Engineer Radio kommer du att arbeta med utveckling, integration och verifiering av avancerade kommunikationssystem. Rollen omfattar både teknisk systemdesign och kravhantering för kundanpassade lösningar. Du blir en del av ett erfaret projektteam där samarbete, innovation och teknisk excellens står i fokus.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Framtagning av övergripande systemarkitektur Kravhantering mot kundanpassade och produktbaserade system Systemdesign och produktutveckling Integration, test och verifiering av radiosystem Samarbete med projektteam och mentorer för att säkerställa hög kvalitet i leveranser
Kravprofil För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Högre teknisk utbildning (t.ex. inom elektro-, telekom- eller systemteknik) Minst 5 års erfarenhet av liknande roll (nivå 3-4) Mycket goda kunskaper inom radioteknik, radiovågor och strålning Förståelse för bandbredd, länkbudget och radiosystemdesign Orientering inom 5G-teknik Erfarenhet av systemintegration, test och kravhantering Svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning (obligatoriskt)
Personliga egenskaper Vi söker dig som är strukturerad, självgående och nyfiken, och som trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du vågar ställa frågor, bidra till utveckling och ser värdet i samarbete för att skapa starka resultat tillsammans med kollegor och kund.
Start: Så snart som möjligt Uppdragsperiod: Långt uppdrag med möjlighet till förlängning Ansök senast: 2026-01-31 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Detta är ett heltidsjobb.

Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), http://www.progalaxy.se Kontakt
Ritu Sareen ritu.sareen@progalaxy.se 0046737439047 Jobbnummer
9638460