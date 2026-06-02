Norsktalande kundtjänstmedarbetare till Rusta
Bravura Sverige AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-06-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med kundservice i en roll där du får användning av flytande norska och hanterar mer komplexa ärenden hela vägen till avslut? Rusta söker nu en norsktalande kundservicemedarbetare till sitt backoffice/second line‐team. Här arbetar du i ett sammansvetsat team med tydliga processer, hög kvalitet i kunddialogen och stort fokus på struktur, ansvar och samarbete.Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Rusta. Anställningen är en tillsvidareanställning med inledande provanställning.Om företaget
Rusta är detaljhandelskedjan som erbjuder ett brett sortiment av hem- och fritidsprodukter till överraskande låga priser. Vi vill att våra kunder ska känna sig välkomna, bli inspirerade och tycka att det är roligt att handla hos oss. På Rusta gör vi det lätt för många människor att köpa produkter av god kvalitet till bästa pris. Det första varuhuset öppnades 1986 i Gävle och idag har Rusta över 225 varuhus i Sverige, Norge, Finland och Tyskland.
Rusta arbetar långsiktigt med att öka medvetenheten kring socialt- och miljömässigt ansvarstagande, för att säkerställa en hög kvalitet på våra produkter och samtidigt medverka till ett mer hållbart samhälle.Dina arbetsuppgifter
I rollen som kundservicemedarbetare i second line/backoffice arbetar du med ärenden som kräver fördjupad hantering. Du tar vid när first line inte räcker till och ansvarar för att ärenden följs hela vägen till avslut. Arbetet innehåller både kundkontakt och omfattande administration, och du arbetar parallellt i flera system.
Du hanterar huvudsakligen skriftliga ärenden, men även vissa telefonsamtal som eskalerats från first line. En viktig del av rollen är att kommunicera professionellt på norska, både muntligt och skriftligt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantera komplexa kundärenden via ärendesystem
Hantering av komplexa kundsamtal, antalet är få men varierat
Besvara kundfrågor och kommentarer i sociala medier och externa kanaler
Arbeta med avvikelser, produktincidenter och försäkringsärenden
Dokumentera, administrera och eskalera ärenden vidare vid behov
Rollen är administrativ och passar dig som trivs med struktur, rutiner och tydliga processer.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaperKvalifikationer
Mycket goda kunskaper i norska i tal och skrift
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
Erfarenhet av kundservice och/eller ärendehantering
God systemvana och erfarenhet av administrativt arbete
Meriterande:
Erfarenhet av second line/backoffice eller komplexa kundflöden
Erfarenhet från retail eller liknande kundserviceverksamhet
Kunskaper i tyska och/eller finska
Intern kännedom om Rusta
För att trivas i rollen är du serviceinriktad och lyhörd för kundens behov. Du uppskattar administrativa arbetsuppgifter och trivs i ett arbetssätt som präglas av struktur, tydliga processer och ett högt tempo. Samtidigt är du kommunikativ och har lätt för att samarbeta och skapa kontakt, både med kunder och kollegor.
Du har förmågan att inte bara lösa ärenden här och nu, utan också att uppmärksamma mönster i återkommande frågor och bidra till förbättringar i arbetssätt och kundupplevelse. Du är nyfiken, ansvarstagande och motiveras av att lära dig nya saker i en miljö där kvalitet, samarbete och utveckling står i fokus.
Övrig information
Start: 1 september Plats: Upplands Väsby Arbetstider: Måndag–fredag kl. 08:00–17:00, arbete sker på plats på kontoret Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7826899-2032183". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9943469