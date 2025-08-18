Systemingenjör sökes
Combitech AB / Datajobb / Växjö Visa alla datajobb i Växjö
2025-08-18
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Combitech AB i Växjö
, Karlskrona
, Aneby
, Hässleholm
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Vi på Combitech, ett av Nordens främsta teknikkonsultbolag, jobbar för att skapa en bättre, tryggare och mer hållbar värld med hjälp av teknologi och innovation. Delar du vår passion att bidra till ett cybersäkert samhälle? Vill du stötta våra kunder att ta fram säkra nätverkssäkerhetsprodukter samtidigt som du utvecklar dig själv genom att arbeta med spännande teknik? Då kan du vara den som vi söker!
Din roll som systemingenjör
Som systemingenjör hos Combitech Communication Security (Comsec) ingår du i ett team av tekniska resurser som bland annat genomför test och validering av system avsedda för skydd av datakommunikation. Du tar fram testplaner, definierar testfall/skapar testspecifikationer och genomför tester av system som verifiering och validering i en del av kvalitetssäkringsprocessen.
Vi ser också att du kan vara ledande i framtagande och underhåll av verktyg samt testfall för testautomation. Detta i ett led att designa, bygga och konfigurera system för säker kommunikation åt våra kunder.
Du dokumenterar dina observationer under processen och kommunicerar dessa med projektet och med kunden, du ansvarar för slutrapporteringen till projekt och kund.
Du förväntas aktivt bidra till kompetensdelning och vidareutvecklingen av vår testmetodik, samt stötta teamet i processen med att effektivisera vår testförmåga, både vad det gäller verktyg och kompetens.
Ett stort plus är kunskap och erfarenhet av testautomation.
Systemen som testas är i huvudsak hårdvarubaserade och merparten av testverksamheten kommer att bedrivas i Combitechs Comsec-labb.
Vem är du?
Vi söker dig som har en bakgrund från en relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet. Du har goda kunskaper inom IT- och nätverksteknik. Det är även meriterande om du har kunskap om programmering/scripting och arbete med virtuella miljöer eller docker-containrar. Tidigare erfarenheter från arbete med systemtest är ett plus, lika så goda kunskaper inom nätverkssäkerhet, Windows och Unix-baserade operativsystem.
Tjänsten som systemingenjör ställer höga krav på integritet, omdöme samt att kunna arbeta strukturerat. Utveckla krav och koppla krav mot verifiering är grundläggande. Du måste därför vara bra på att planera och organisera ditt arbete, samt ha förmågan och viljan att aktivt utveckla verksamheten. Att leverera med kvalitet och i tid är en självklarhet för dig vilket innebär att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Du är engagerad i det du gör och har förmågan att själv se vad som behöver göras för att därefter realisera det, du förblir lugn och klarar av att prioritera rätt även när belastningen är hög. Du har lätt för att samarbeta med kollegor och andra intressenter.
Då tjänsten kan innebära arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande.
Kom & gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Rekryterande chef: Niclas Stroh +46 734465699 Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36059". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech AB
(org.nr 556218-6790) Arbetsplats
Combitech Jobbnummer
9462095