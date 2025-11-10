Systemingenjör Skrov
2025-11-10
Har du arbetslivserfarenhet av komposit-, stål-, snickeri- och måleriarbeten på fartyg? Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och hos oss kommer du ha möjlighet att förena det professionella och det privata.
Om avdelningen
Driftsstyrningskontoret (DSK) är en del av Marinstaben och en avdelning inom Marinens Materielkontor. DSK utformar och upphandlar tekniskt underhåll både förebyggande- och avhjälpande-, för Försvarsmaktens marinmateriel. Vi jobbar i nära samarbete med industrin. Enheten består av ca 90 medarbetare fördelade på fyra orter. Denna tjänst är placerad i Karlskrona.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Bereda förebyggande och avhjälpande underhållsbehov, i dialog med nyttjare på fartyg och båtar och omvandla till beställningar mot leverantörer.
• Kontrollera och kvalitetssäkra (genom t.ex. dokumentationsgranskning, inspektioner etc.) utfört underhåll efter genomfört arbete hos leverantör.
• Lämna underlag för underhållsbudget samt genomföra ekonomisk uppföljning av lagda beställningar.
• Följa upp status avseende materiel (omfattar bl.a. reservdelar, dokumentation, underhållsskulder, materielkontroller och prestandaverifiering) och föreslå åtgärder.
• Deltaga i och lämna tekniskt systemstöd vid analysarbete, studier, utveckling och anskaffning av nya och modifierade materielsystem med ingående delsystem samt dokumentation.
• Föra dialog angående beställningar/översyner med leverantörer och nyttjare.
• Kundföreträda inom eget teknikområde mot andra tekniska parter inom Försvarsmakten, Försvarets materielverk och industrin.
Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieutbildning
• Eftergymnasial utbildning med teknisk inriktning eller annan för området relevant kompetens som arbetsgivaren bedömer som motsvarande
• Erfarenhet av fartygssystem, systemarbete, kravhantering samt drift och underhåll av dessa
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal såväl som i skrift och innehar god kunskap av teknisk fackengelska inom aktuellt teknikområde
• Körkort B
• God datorvanaDina personliga egenskaper
Då rollen innebär många kontaktytor har du en god samarbetsförmåga och du lyssnar till andra och relaterar till dem på ett lyhört och professionellt sätt. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Att väga samman komplex information och visa omdöme vid uttalanden, ageranden och beslut är något som faller sig naturligt för dig. Du är strukturerad och planerar samt organiserar eget ansvarsområde effektivt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Ingenjörsexamen eller annan för området relevant kompetens som arbetsgivaren bedömer som motsvarande
• Kunskap om komposit-, stål- och snickeriarbeten
• Erfarenhet från varvsindustri
• Du har erfarenhet av tekniskt systemarbete samt underhållsarbete inom skeppsteknikområdet på Marinens fartyg och båtar
• Erfarenhet av hantering av teknisk information i såväl pappers- som digitalt format samt erfarenhet av användning av driftuppföljningssystem.
• Tjänstgöring ombord svenska örlogsfartyg i närtid
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning heltid som inleds med 6 månaders provanställning om du inte redan är anställd i Försvarsmakten.
I tjänsten ingår tjänsteresor, främst inom Sverige.
Befattningen: Civil.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Karlskrona.
Tillträde efter överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Kontakta Peter Blomdahl
Information om rekryteringsprocessen
Kontakta Magnus Olsson
Fackliga företrädare
SACO-S Åsa Zachrisson
OFR/S Björn Engren
OFR/O Fredrik Lambert
SEKO Lenny Johansson.
Samtliga personer ovanstående nås via FM växeln 08-788 75 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-08. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
Inom ramen för detta arbete har Försvarsmakten organiserat en Marinstab för ledning av de Marina förbanden. Marinstaben är etablerad på Muskö i Haninge kommun.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Ersättning

Enl. ök.
Enl. ök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
