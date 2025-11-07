Systemingenjör inom Kritiska System
2025-11-07
Vi på Combitech och affärsområdet Kritiska System i Linköping söker nu förstärkning av ytterligare en erfaren systemingenjör. Hos oss är du en del av ett team som ansvarar för sin leverans, planering och problemlösning gentemot våra kunder. Du får möjlighet att arbeta med spännande projekt i teknikens framkant, där du är med och gör skillnad.
Vad vi erbjuder
Som konsult hos oss på Combitech kommer din personliga utveckling i fokus. Du erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling i form av interna och externa kurser inom både tekniska ämnen och personlig utveckling. Vi tror på kombinationskraft och att vi är som bäst när vi tar hjälp av varandra.
Du kommer arbeta i ett självorganiserande team som tar ansvar och trivs med att fatta sina egna beslut. Våra tvärfunktionella team består av medlemmar med olika tekniska kompetenser som kompletterar varandra. Genom att följa agila metoder säkerställer vi flexibilitet och snabb anpassning. Vi har en stark teamkänsla och en positiv arbetsmiljö där vi stöttar och inspirerar varandra. Dessutom gör vi ofta roliga aktiviteter tillsammans utanför jobbet, vilket stärker vår sammanhållning och gör att vi har kul ihop.
En stor fördel med vår teamverksamhet är att du aldrig fastnar inom ett team, teknikområde eller domän. Du har möjligheten att kunna växla mellan team och tekniker.
Vad rollen innebär
Som systemingenjör hos oss kommer du att ha en nyckelroll i kundens organisation. Med din tekniska expertis och goda kommunikationsförmåga stödjer du kunden genom hela processen, från att definiera kundkrav till att implementera kod och genomföra tester. Du fungerar som en länk mellan tekniska och icke-tekniska intressenter inom organisationen.
Vanliga arbetsuppgifter för en systemingenjör inkluderar att tolka och ta emot krav samt vidarebefordra dessa till utvecklingsteamet, säkerställa att hårdvara och mjukvara integrerar smidigt i utvecklingsprojekt, samarbeta nära med mjukvarumoduler och spela en viktig roll i teamet, även om du inte nödvändigtvis är den mest erfarna kodaren samt ha en löpande dialog med kunder för att förstå och tillgodose deras behov.
Vad vi söker
För att trivas och utvecklas i rollen söker vi dig som motiveras av att lösa problem tillsammans med andra. Du uppskattar att arbeta i team och vi tror även att du har en analytisk förmåga och en medvetenhet för kvalitet. Vi söker någon med bred kompetens och en vilja att lära sig nya saker.
Vi ser att du har minst 3 års erfarenhet som systemingenjör eller en liknande roll och en utbildningsbakgrund med ingenjörsexamen inom teknisk fysik, datateknik, mjukvaruteknik, farkostteknik, eller motsvarande.
God förståelse för arkitektur och systemdesign.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Rekryterande chef: Sanna Manhem sanna.manhem@combitech.com
+46 734468484
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
