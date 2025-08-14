Systemingenjör inom helikoptersystem
2025-08-14
Nu söker vi en ingenjör med erfarenhet av avionik och flygsensorer som vill vara med att utveckla och förbättra såväl befintliga helikoptrar som en framtida sjöoperativ helikopter. Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande och varierande projekt med syfte att bidra till att göra Sverige och världen säkrare!
Om tjänsten
Som systemingenjör inom avionik- och sensorområdet kommer du stödja projektledare med din tekniska kompetens för att aktivt bidra till att utveckla och vidmakthålla helikoptersystem. Du kommer ha en viktig roll i projekt- och systemarbete, där du aktivt medverkar i utvecklingen av avionik- och vapensystem. Du planerar, genomför och följer upp utredningar och utvecklingsuppdrag samt tar fram beslutsunderlag för upphandlingar och andra strategiska beslut. Ditt viktiga arbete kommer även att kunna bedrivas för den kommande sjöoperativa helikoptern.
Rollen innebär att du deltar i upphandlingar tillsammans med inköpare inom små och stora uppdrag både nationellt och internationellt genom samarbete med Försvarsmakten, NATO helicopter management agency och leverantörer.
Sammantaget ger arbetet dig goda möjligheter att som sakkunnig vidareutveckla dina kunskaper inom avancerad systems engineering samt sensor- och vapenteknik. Du får dessutom möjlighet att arbeta i komplexa samarbetsprojekt inom flygindustrin samt att planera för framtida utveckling för helikoptersystemet.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Resor inrikes såväl som utrikes förekommer i tjänsten.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad till civil- eller högskoleingenjör, systemvetare eller har annan relevant utbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du har några års erfarenhet av arbete inom avionik och flygsensorer. Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av system- eller utvecklingsarbete med militära eller civila avioniksystem, dess sensorer och taktiska tillämpning. Det är en fördel om du har goda kunskaper om FMV:s eller Försvarsmaktens arbetssätt samt kunskaper om LOU eller LUFS, men det är inget krav för tjänsten. Har du kunskap om försvarets säkerhet är det meriterande, kanske har du studerat säkerhetsfrågor, varit engagerad i Hemvärnet, arbetat inom försvarsindustrin eller har annan kunskap som vi bedömer vara likvärdig. B-körkort är meriterande.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som har förmåga att planera och organisera ditt arbete, är stabil samt har en helhetssyn. Du trivs med att samarbeta med andra människor samt har en problemlösande analysförmåga.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde flyg- och rymdmateriel som ansvarar för de flyg- och rymdsystem som används av Försvarsmakten, exempelvis stridsflyg, helikoptrar och transport- och specialflyg. Helikopteravdelningen inom flyg- och rymdmateriel har som uppgift att förse Försvarsmakten med helikoptersystem som kan användas både vid uppdrag till sjöss eller på land, i Sverige och utomlands.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-09-04
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Mikael Svensson, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Henry Joona och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Maria Sjöström via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta rekryterare Lovisa Karlsson, lovisa.karlsson@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
