Systemingenjör inom hållfastighet
Vill du arbeta med avancerade flygsystem och vara med och påverka hela produktens livscykel? Nu söker vi en systemingenjör inom hållfasthet till ett högteknologiskt team.
OM TJÄNSTEN:
Du blir en del av avdelningen System Design där fokus ligger på flygburna system. Rollen är inriktad mot hårdvara och innebär ett övergripande ansvar på systemnivå, där du arbetar med allt från konstruktion och hållfasthet till verifiering och test.
Du kommer att fungera som en sammanhållande länk mellan flera discipliner och säkerställa att helheten i produkten fungerar - från utvecklingsfas till färdig produkt och kommer jobba med ett team på 6 personer.
DINA ARBETSUPPGIFTER:Arbeta med hållfasthetsfrågor på systemnivå.
Koordinera mellan olika teknikområden som konstruktion, material och termal analys.
Säkerställa kravuppfyllnad genom hela produktens livscykel.
Delta i och driva verifiering, testplanering och uppföljning.
Analysera och följa upp testdata från fysiska tester.
Ta fram monteringsförslag och tekniska lösningar.
Samverka med interna team och externa leverantörer.
VI SÖKER DIG:Har en civilingenjörsexamen inom exempelvis maskinteknik, teknisk fysik eller liknande.
Har minst 1 års erfarenhet inom relevant område.
Har kunskap inom hållfasthet, konstruktion eller material.
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av testning, verifiering eller labbarbete.
Har förståelse för eller erfarenhet av kompositmaterial.
Vidar kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet. För att passa in i rollen behöver du trivas i en ombytlig miljö där problemlösning är en stor del av arbetet, den ena dagen är inte den andra lik. Dina planeringsmässiga färdigheter är goda då du kontinuerligt jobbar mot deadlines, där det även är av stor vikt att du som person är självgående samtidigt som du är flexibel och kan anpassa dig efter förändrade omständigheter. Vidare ser vi att du är nyfiken och vill ständigt utvecklas och lära dig mer. Som person har du kommunikativ, samt trivs att arbeta tillsammans med andra.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Omgående/Enligt överenskommelse
Placering: Göteborg
Kontaktuppgifter: Hanna Andersson
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på "Sök tjänst". Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
