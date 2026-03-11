Systemingenjör
Vill du, parallellt med intressanta och utmanande tekniska uppdrag, sätta din kompetensutveckling i fokus? Sök då rollen som Systemingenjör hos oss på Combitech i Linköping. Vi söker dig som vill göra skillnad och utvecklas tillsammans med oss!
Vad vi erbjuder
På Combitech fokuserar vi på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Det gör vi bland annat genom att på riktigt satsa på din kompetensutveckling, göra det lätt för dig att kombinera jobbet med vardagen och erbjud många schysta förmåner. Samtidigt som du får vara med och bidra i teknikens absoluta framkant!
Vad rollen innebär
Som Systemingenjör hos oss kommer du att få vara med och utveckla system i nära samarbete med kunden, ute hos kunden eller via något av våra många åtagande på Combitechs kontor. Många av våra kunder verkar i den absoluta framkanten inom sin bransch, så vi drivs av att hjälpa våra kunder att nå sina visioner för framtiden.
Du kommer att tillhöra en organisation som har uppdrag inom allt från avancerade säkerhetssystem inom bilindustrin, till alla tänkbara delar inom flygindustrin, till vår speciella satsning kring system baserade på maskininlärning och AI.
Baserat på dina erfarenheter, styrkor och ambitioner hittar vi tillsammans rätt uppdrag och utmaningar för dig!
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Vad vi söker
Vi söker dig som har en hög motivation och en lösningsorienterad attityd, för att stärka vår leverans i kommande uppdrag. Vi tror även att du har en analytisk förmåga och stark kvalitetsmedvetenhet. Som person kan du leda ditt eget arbete och ta en betydande del i projektens tekniska väg framåt.
Vi ser att du har examen från någon universitetsutbildning inom teknik, informationssystem eller datavetenskap. Du har minst 5 års dokumenterad erfarenhet av systemarbete, gärna med en bakgrund inom mjukvaruutveckling.
