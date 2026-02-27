Systemingenjör
2026-02-27
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Oxelösund
, Trosa
, Västervik
, Södertälje
Sveriges vackraste arbetsplats söker en
Systemingenjörmed placering i Norrköping
Sjöfartsverket driver för sin egen och kunders verksamhet olika tekniska system såsom radio- och sensornätverk, trafikinformationssystem, underhållssystem och operatörscentraler. Ansvaret för att hålla flera av systemen uppdaterade för framtida behov ligger på System- och farledsteknik
inom affärsområdet Bygg och Teknik. Modernare teknik introduceras för sjöfarten inom många områden, vilket kommer att innebära en mer samlad informationsmängd som delas mellan olika användare i realtid. Målet är en ännu säkrare, mer effektiv och hållbar sjöfart.

Dina arbetsuppgifter
Arbetet som systemingenjör/projektledare på Sjöfartsverket är mångsidigt och du kommer bland annat att arbeta med att uppdatera, utveckla och förvalta befintliga system, utarbeta kravspecifikationer för framtida system samt driva och delta i projekt även i internationella sammanhang. I vår förvaltning ingår bland annat system som Kustradion, ViVa, Navigationssystem, underhållssystem (IFS) och AIS. Visst fältarbete förekommer för problemlösning såväl som utbildning och kundkontakter.
Vem är du?
Vi söker dig som har en civil- eller högskoleingenjörsexamen inom relevant område
eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. En förutsättning för arbetet är att du har god förmåga att uttrycka dig på både svenska och engelska, i både tal och skrift. Du behöver ha dokumenterad erfarenhet av projektledning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av systemförvaltning eller systemutveckling. Har du kunskaper inom något eller flera av områdena radio- och datakommunikation eller navigation är det också meriterande. Även annan arbetslivserfarenhet från den maritima sektorn är meriterande. Det är bra om du har B-körkort då det förekommer resor i tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är strukturerad och drivande samt har förmågan att fokusera på mål och leverera inom givna tidsramar. Det är viktigt att du är öppen för nya arbetsuppgifter och gillar att ta tag i utmaningar. Du uppskattar att jobba både enskilt och i grupp, du skapar lätt förtroendefulla relationer och är affärsmässig i ditt tänk.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv, det kan till exempel finnas möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete några dagar i veckan. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som beräknas tillsättas snarast.
Intervjuer kommer att hållas under vecka 14-15.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Upplysningar:
Chef Simon Hulterstam, 010-478 54 41 eller simon.hulterstam@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000.
Registrera din ansökan senast 22 mars 2026.
Diarienummer: 26-01808
Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
