Systemingenjör

Gör skillnad tillsammans med nWise!
Vi på Futuria People har fått förtroendet att hjälpa nWise att hitta sin nästa kollega. nWise är ett techbolag som utvecklar lösningar för att döva, dövblinda, hörselskadade och personer med talnedsättning ska ha samma tillgång till telefontjänster som alla andra. Genom deras teknologi möjliggörs enkel och trygg kommunikation, även i nödsituationer som 112-samtal , och de skapar larmtjänster med fokus på tillgänglighet.
nWise är ett växande och familjärt företag som sätter flexibilitet och kreativitet i centrum. Deras vision är att eliminera kommunikationsklyftor och ge alla människor lika möjlighet att interagera med samhället. Här blir du en viktig del av ett engagerat team där varje individ bidrar till helheten.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.
Om rollenI denna roll får du en central position i att driva och utveckla nWise kommunikationsplattform (MMX), som används av döva, dövblinda och hörselskadade världen över.
Arbetet är varierat och innefattar drift, övervakning, ärendehantering och tekniska lösningar inom AWS och telefoni. Rollen anpassas efter din kompetens, och beredskapstjänst ingår enligt schema.
nWise erbjuderFlexibilitet och balans - förtroendearbetstid, distansarbete med närvaro på kontoret i Uppsala måndagar och onsdagar. Ett nära och stöttande team - ett sammansvetsat och familjärt företag där man bygger både teknik och relationer. Meningsfullt arbete - du får utveckla samhällsnyttiga lösningar som gör verklig skillnad för människor med funktionsnedsättningar. Friskvård och aktiviteter - generöst friskvårdsbidrag samt årliga teamaktiviteter och resor.
Vi söker dig somVi letar efter dig som brinner för teknik och som vill förstå både detaljerna och helheten. Du är nyfiken på nya lösningar, följer gärna trender som AI och ser fram emot att utvecklas i din karriär samtidigt som du växer tillsammans med nWise. Vi tror att du är framåtlutad, engagerad och ser möjligheter där andra ser hinder.
För att trivas i rollen har du erfarenhet av att arbeta i både Linux- och Windowsmiljöer samt kunskap inom AWS, särskilt inom cloudinfrastruktur och automation. Du behöver även vara öppen för att arbeta i beredskapstjänst enligt schema.
Det är meriterande om du dessutom har en god förståelse för nätverk, exempelvis routing, brandväggar och konfiguration. Erfarenhet av SIP-trunkar och kommunikationsprotokoll, kunskap inom Cisco Firepower eller ett intresse för hur AI kan användas i IT-drift ser vi också som värdefullt. Har du dessutom säkerhetscertifieringar inom nätverk, moln eller infrastruktur är det ett stort plus.
Övrig information Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Uppsala
Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Ebba Strömberg: ebba.stromberg@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
