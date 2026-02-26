Systemförvaltare, vikariat
Vill du vara med och forma framtiden i en vacker och historisk kommun? Strängnäs kommun är en charmig och livfull kommun belägen vid Mälaren, där historiska anor möter modern stadsutveckling. Här finns både småstadens hjärta och närheten till storstadens möjligheter. Vi är stolta över vårt rika kulturarv och den vackra natur som omger oss. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens kommun.
Strängnäs kommuns strategiska digitaliseringsarbete leds och styrs av avdelningen för IT- och digitalisering. Vi förvaltar och utvecklar en ändamålsenlig IT-miljö samt skapar förutsättningar för morgondagens digitalisering. Avdelningen har idag 34 medarbetare.
På avdelningen för IT- och digitalisering ingår enheten Strategi och digital utveckling. Vår enhet består av 10 engagerade medarbetare, däribland finns digitaliserings-strateg, informations-strateg, IT-arkitekt, projektledare och verksamhetsutvecklare. Vi ansvarar för samordning, styrning och stöttning i kommunens digitaliseringsarbete. Vi förvaltar även några av kommunens digitala tjänster som erbjuds verksamheterna, t ex applikationer/tjänster för säker e-post, säkra videomöten, digital post, digital signering, verktyg för processutveckling, projekthantering samt SITHS och Freja.
Vi söker nu en vikarie som under ett år kan axla rollen som systemförvaltare.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Som systemförvaltare är du en nyckelperson i arbetet med att utveckla och förvalta våra gemensamma IT-system och digitala tjänster. Du säkerställer att systemen stödjer verksamhetens behov och bidrar till effektiva arbetssätt.
Du fungerar som länken mellan verksamhet och IT och arbetar i nära samarbete med objektledare och andra nyckelpersoner i organisationen. Rollen innebär arbete både operativt och mer samordnande, vilket ställer krav på helhetssyn, struktur och god samarbetsförmåga.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
* Förvaltning och vidareutveckling av enhetens applikationer och digitala tjänster
* Planering och kommunikation kring uppgraderingar och underhåll
* Skapa och underhålla dokumentation för system, tjänster och arbetssätt
* Samordning och kontakt med leverantörer och externa parter
* Stödja verksamheten i användning och utveckling av systemen genom utbildning och vägledning
* Vara länk mellan verksamhet, IT och leverantörer
* Tillsammans med objektledare ta fram och följa upp objektplanens förvaltningsaktiviteterKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* akademisk examen eller motsvarande utbildning/erfarenhet som vi bedömer är relevant för arbetsuppgifterna
* erfarenhet av systemförvaltning, applikationsförvaltning eller liknande arbete
* erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan verksamhet och IT
* god förmåga att strukturera, dokumentera och följa upp arbete kopplat till system och tjänster
* god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av/från:
* förvaltningsmodell pm3 eller liknande
* offentlig verksamhet
* leverantörsstyrning och avtalsuppföljning
* kommungemensamma eller verksamhetsövergripande IT-tjänster
För att lyckas i rollen behöver du ha helhetssyn och se till verksamhetens bästa. Du är strukturerad, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du arbetar självständigt, tar initiativ och driver ditt arbete framåt med kvalitet och engagemang. Din kommunikativa förmåga bidrar att du på ett pedagogiskt sätt kan uttrycka dig väl i tal och skrift och förmedla kunskaper till andra
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Välkommen in med din ansökan!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
