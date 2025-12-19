Systemförvaltare till nybildad geodata- och systemsamordningsenhet
Täby Kommun / Datajobb / Täby Visa alla datajobb i Täby
2025-12-19
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Täby Kommun i Täby
, Stockholm
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Vill du vara med från start och bygga upp en helt ny enhet som ska bli navet för samhällsutvecklingskontorets systemförvaltning? Vi söker nu en erfaren och drivande systemförvaltare som vill ta en nyckelroll i vår nybildade geodata- och systemsamordningsenhet.
Enheten är central för att säkerställa att våra verksamhetssystem stödjer verksamhetens mål och bidrar till en effektiv, hållbar och välfungerande samhällsutveckling. Som systemförvaltare blir du en av fem medarbetare som tillsammans med systemadministratörer, andra systemförvaltare och processledare bygger upp arbetssätt, rutiner och samarbetsformer från grunden. Inom enheten förvaltar vi ett 100-tal system, program och applikationer.
I rollen leder du arbetet med mindre förändringar i systemen och ansvarar för incident- och problemhantering, men ska även ha förmåga att genomföra konfigurationer, uppdateringar och felsökningar. Du tar fram och underhåller systemdokumentation och förvaltningsplaner. I rollen kommer du se till att systemen fungerar smidigt så att verksamheterna kan fokusera på sitt uppdrag. Du kommer delta i taktiska diskussioner med leverantörer och säkerställa att våra verksamhetssystem möter både dagens och morgondagens behov.
Eftersom enheten är nybildad får du en unik möjlighet att påverka hur vi arbetar, vilka metoder vi använder och hur vi samverkar med övriga delar av kommunen. Du blir en viktig länk i samarbetet mellan kommunens it-funktion och verksamheterna på samhällsutvecklingskontoret vilket kräver nära samarbete med båda parterna.
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av systemförvaltning och som trivs i en miljö där struktur och utveckling går hand i hand. Du är analytisk, kommunikativ och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Erfarenhet från offentlig sektor eller samhällsbyggnadsområdet är meriterande tillika erfarenhet av digitalisering. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På Täby kommun arbetar vi utifrån värderingarna engagemang, effektivitet och kvalitet. Vi erbjuder en arbetsplats med höga ambitioner, stabil ekonomi och en kultur där vi lär av varandra och utvecklas tillsammans.
Om rekryteringsprocessen
I Täby kommun genomförs rekrytering utifrån metodiken kompetensbaserad rekrytering. Rekryteringen omfattar även olika typer av bakgrundskontroller för en kvalitetssäkrad process. Innan en eventuell anställning i Täby kommun ombeds du som kandidat verifiera relevanta utbildningar och arbetslivserfarenhet samt uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister "Utdrag från belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister". Utdraget ska uppvisas i obrutet kuvert och går att beställa på Polisens hemsida Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se).
I det fall tjänsten är säkerhetsklassad kommer även en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före beslut om anställning.
Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Behandling av personuppgifter
När du registrerar din ansökan kommer Täby kommun att behandla dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Kommunstyrelsen i Täby kommun är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar. Läs gärna mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter på Personuppgifter - Täby kommun (taby.se).
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan begäras ut.
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Samhällsutvecklingskontoret som består av tre avdelningar är en viktig aktör när Täby utvecklas. Avdelningarna arbetar parallellt under projektform vilket skapar förutsättningar att jobba varierat tillsammans med andra professioner. Med fokus på fyra nya hållbara stadsdelar med olika arkitektur ges våra medarbetare stor möjlighet att påverka med sin specialistkunskap. Vill du vara med och skapa det framtida Täby? Ersättning
Lön enligt överenskommelse För mer information se https://www.taby.se/kommun-och-politik/arbeta-i-taby/vart-erbjudande/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/ Kontakt
Enhetschef geodata och systemsamordning
Karin Larsson karin.larsson@taby.se 08-55559907 Jobbnummer
9658047