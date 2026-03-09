Systemförvaltare till IT-vårdsystem
Hos oss på IT-förvaltningen arbetar vi tillsammans och nära beställaren med utveckling, teknik och leveranser av hög kvalitet. Våra leveranser innebär drift, förvaltning, utveckling och support av olika IT-tjänster inom hela organisationen. Enheten IT-vårdsystem är en del av Region Gävleborgs IT-förvaltning och vårt uppdrag är att förvalta och säkerställa att våra vårdsystem fungerar optimalt och är anpassade efter verksamheternas behov. Detta innefattar både förvaltning och utveckling av befintliga vårdsystem samt införande av nya.
Vi står nu inför en spännande digital omställning och söker därför ytterligare två systemförvaltare som vill vara med och bidra till en mer modern och tillgänglig vård. Välkommen till oss - tillsammans gör vi skillnad!Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Som systemförvaltare har du ett systemansvar där du tillsammans med kollegor ansvarar för att säkerställa förvaltning och utveckling av ett antal sammanhållna vårdsystem. Du blir en viktig länk mellan IT-förvaltningen, verksamheterna och leverantörer, där du både driver uppdrag och skapar användarvänliga och säkra lösningar som gör vardagen enklare för våra användare. Uppdraget innefattar även att delta i arbetet med att utveckla och bygga upp enhetens arbetssätt, processer och rutiner.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• förvalta system enligt beslut, lagar, planer, avtal och processer
• planera, testa och verifiera system i samband med utveckling och uppgraderingar
• delta i utveckling av moduler, funktioner och system, både internt och tillsammans med leverantörer
• skapa användarvänligt utbildningsmaterial, manualer och rutinbeskrivningar
• driva uppdrag inom objektet, från planering till genomförande och uppföljning.
Hos oss får du
• stöttande kollegor med bred kompetens och en kultur där vi hjälper varandra
• ett ledarskap som bygger på tillit där arbetsmiljön är något vi aktivt utvecklar tillsammans
• möjligheter att växa och utvecklas i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik
• ett flexibelt arbetssätt med möjlighet att arbeta hemifrån upp till 50%.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har förmågan att leda och driva dina arbetsuppgifter framåt, både självständigt och tillsammans med andra. Du arbetar strukturerat och kan planera, prioritera och skapa ordning även när flera system, processer och intressenter är involverade. Som person är du social och nyfiken, och du trivs i en miljö där samarbete, dialog och kunskapsutbyte är en naturlig del av vardagen.
Du är flexibel och kan snabbt anpassa dig när nya krav eller förutsättningar uppstår. Med ett tydligt driv och ett lösningsorienterat förhållningssätt tar du egna initiativ och ser möjligheter till förbättring oavsett om det handlar om att utveckla rutiner, föreslå systemförbättringar eller bidra till den pågående digitala omställningen inom vården. Din vilja att förstå, påverka och utveckla verksamheten gör dig till en viktig del av vårt fortsatta förändringsarbete inom Cosmic.
I rollen som systemförvaltare ska du
• ha relevant utbildning alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• ha goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift
• inneha B-körkort.
För denna tjänst är det meriterande om du har erfarenhet av systemförvaltning i Cosmic. Om du har erfarenhet av förändringsledning samt erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård är även detta en fördel för tjänsten. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
