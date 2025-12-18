Systemförvaltare till HR
2025-12-18
Vill du arbeta i en mångfacetterad roll där du växlar mellan operativa arbetsuppgifter och strategiskt arbete? KTH söker en systemförvaltare med helhetssyn och god förståelse för HR-verksamhetens behov av effektiva och användarvänliga systemstöd och värdet av dessa.
Om rollen
Riktningen framåt är att införa systemstöd inom personalförsörjning som stöttar hela kedjan från pre-, on- och offboarding samt kompetensutveckling och lärande i arbete. Långsiktiga målet är även systemstöd kopplat till kompetensförsörjningsprocessen och hantering av HR-masterdata.

Dina arbetsuppgifter
Arbetet omfattar både löpande operativa uppgifter och mer komplexa, utvecklingsinriktade initiativ. Du ansvarar för att säkerställa systemens kvalitet, tillgänglighet och användarupplevelse genom exempelvis löpande körningar, användarstöd, behörighetsadministration samt utbildningsinsatser.
Rollen innebär också att du bidrar i förändrings- och utvecklingsprojekt och tillsammans med övriga i teamet, arbetar du med gemensamma arbetsuppgifter som exempelvis registervård, sammanställningar och analys av data.
Här ges du möjlighet att över tid, med ett förändringsinriktat förhållningssätt, nyfikenhet på nya lösningar omsätta tekniska möjligheter till hållbar verksamhetsnytta inom myndighetens IT- och HR-processer.
Om avdelningen/gruppen
Som systemförvaltare ingår du i funktionen för HR-system med åtta medarbetare och arbetar i enlighet med KTH:s förvaltningsmodell med verksamhetsförvaltning, utveckling, avveckling och underhåll av systemstöd inom HR/PA-området. Du bidrar till helhetsperspektivet inom HR:s systemlandskap i nära samverkan/samarbete med kollegor inom HR, IT och andra delar av organisationen där vi lär av varandra.

Kvalifikationer
Krav
- Högskoleutbildning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer relevant riktat mot HR, kombinerat med flerårig dokumenterad erfarenhet av att förvalta- samt utveckla personalsystem.
- Alternativt högskoleutbildning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer relevant riktat mot system kombinerat med flerårig dokumenterad erfarenhet av att arbeta med HR-frågor.
- Dokumenterad erfarenhet av liknande arbete i stor och komplex organisation där ditt arbete bidragit till ett positivt resultat och leverans inom ramen för efterfrågad erfarenhet.
- Kunskap om förvaltningsmodeller och systemlivscykelhantering.
- God erfarenhet av såväl självständigt arbete som i grupp.
- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift då det är språk som används i rollen.

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig med personlig mognad och som är trygg i både dialog och beslut, även när frågorna är komplexa. Du är strukturerad och följer upp både operativa som mer strategiska uppgifter på ett systematiskt sätt.
Din helhetssyn gör att du ser hur system, data, användare och processer hänger ihop i ett större organisatoriskt sammanhang, och din förmåga att hålla fokus över tid när förändringsarbetet är långsiktigt.
Eftersom rollen innebär många kontaktytor i gränslandet mellan HR, IT och andra delar av verksamheten är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och bygger relationer på ett prestigelöst och lyhört sätt. Vi värdesätter analytisk förmåga, då mycket av rollen handlar om att förstå behov, analysera information och fatta genomtänkta beslut som skapar verksamhetsnytta.
Meriterande
- Erfarenhet från statlig verksamhet, särskilt högskolesektorn
- Erfarenhet av offentlig upphandling samt förståelse eller kompetens i att kravställa funktionalitet i samband med införande eller utveckling av systemstöd
- Erfarenhet av projektarbete kopplat till systemimplementation
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds dig möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV. Vi efterfrågar ej personligt brev. Som en del av processen kommer du att få besvara kvalificerings- och urvalsfrågor som utgör ett underlag för bedömning av hur väl sökande uppfyller krav och meriterande krav som anges i annonsen.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.

Övrig information
i samband med rekrytering.
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
