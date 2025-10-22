Systemförvaltare till FOI
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Datajobb / Umeå Visa alla datajobb i Umeå
2025-10-22
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Umeå
, Stockholm
, Huddinge
, Botkyrka
, Södertälje
eller i hela Sverige
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Vill du ta chansen att jobba med förvaltning av Microsofts programvaror Windows, Exchange och Office? Vill du arbeta i en forskningsintensiv verksamhet inom försvars- och säkerhetsområdet! Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2025-10-22Om tjänsten
I rollen som systemförvaltare kommer du att ingå i sektion systemförvaltning på IT-enheten. Vi arbetar enligt vår systemförvaltningsmodell där du dokumenterar och beskriver dina system. Du blir en viktig länk mellan infrastrukturen och verksamheten vars behov och önskemål du stämmer av regelbundet.
Din uppgift blir att förvalta Windows, Exchange & Office. Du behöver ha både ett helikopter och användarperspektiv. Du blir ansvarig för att ta fram en roadmap för dessa tre områden och se till att de uppfyller verksamhetens behov på både kort och lång sikt samt är i linje med IT-enhetens övergripande mål. Du tar fram förvaltningsplan där du planerar aktiviteter för att uppnå detta. Dessutom kommer du ha ett djupare tekniskt ansvar för exchange som du konfigurerar och uppgraderar. Du kommer löpande ha kontakt med tekniker som sköter drift och underliggande infrastruktur, verksamheten samt leverantör. Som en del av förvaltningen kommer du även arbeta med planering av integrationer, vidareutveckling, omvärldsbevakning samt ärendehantering
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten Systemförvaltning som tillhör avdelningen Forskningsstöd .
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning, gärna inom systemvetenskap eller annan inriktning som vi bedömer som relevant
Minst fem års erfarenhet av att arbeta med support av windows, exchange och office på FOI
Djup kunskap inom exchange och erfarenhet av konfiguration och uppgradering av densamma
God förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska såväl som på engelska
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Kunskaper inom lagring och virtualisering
Erfarenhet av arbete inom myndighet eller kommun
Som person är du noggrann och strukturerad. Du är självgående, tar ansvar för dina uppgifter och har förmåga att driva ditt arbete framåt mot uppställda mål med goda resultat. Vidare har du lätt för att samarbeta och bidrar till ett gott samarbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV via ansökningsknappen senast den 31:a oktober!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Mathias Sarri. Fackliga företrädare är Jon Grumer (Saco-S) och Eddie Krusten (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182) Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Jobbnummer
9568134