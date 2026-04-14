Systemförvaltare med Affärsintresse!
2026-04-14
Har du ett kombinerat intresse av IT, verksamhetsystem och affärsmannaskap? Vill du bli en del av ett innovativt IT-team där du får eget projektansvar för verksamhetens olika system? - Sök idag, vi arbetar med löpande urval.
OM TJÄNSTEN:
Som systemförvaltare hos vår kund får du en central roll där du ansvarar för flera verksamhetskritiska system. Du arbetar både operativt och strategiskt med att säkerställa att systemen fungerar optimalt, utvecklas i linje med verksamhetens behov och bidrar till ökad affärsnytta. Du fungerar som länken mellan verksamheten och IT, med en helhetssyn över systemens funktion, användning och utveckling.
Du kommer bli en del av ett större IT-team som inkluderar både integratörer, projektledare och systemförvaltare. Du kommer att ansvara för förvaltning, support och utveckling av verksamhetssystem med fokus på att säkerställa effektiv användning, hög datakvalitet och god användarkompetens. Rollen innebär att driva förbättringsarbete, hantera krav, leda projekt och samarbeta med både verksamhet och leverantörer. Du ansvarar även för budget, avtal och omvärldsbevakning kopplat till systemen.
Du kommer även få ansvar för att utveckla och driva strategi och vision för system och digitalisering, särskilt inom Proptech och beslutsstöd, samt säkerställa att systemutvecklingen stödjer verksamhetens långsiktiga mål och ett effektivt arbetssätt inom IT.
VI SÖKER DIG SOM HAR:Eftergymnasial utbildning inom systemvetenskap, dataekonomi eller motsvarande.
God förståelse för systemförvaltning, verksamhetsprocesser och IT.
Erfarenhet av kravhantering, projektledning och leverantörsstyrning är ett plus.
Erfarenhet av liknande roll är meriterande.
Vidare lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Du passar för denna roll om du har en stark analytisk förmåga och en god helhetssyn, arbetar strukturerat och tar ansvar för dina uppgifter. Du kommunicerar tydligt och kan anpassa ditt budskap efter olika mottagare. Vidare trivs du i roller där teknik, affär och samarbete kombineras, och är drivande med ett intresse för att utveckla både system och arbetssätt.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du till en början kommer att vara anställd av Friday. Ambitionen från kund och vår sida är att du därefter blir tillsvidareanställd hos kundföretaget.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid.
Start: Aug/Sep
Placering: Göteborg.
Lön: Fast månadslön.
Ansök genom att klicka på "Sök tjänst". Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet. Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
