Systemförvaltare inom HR
2025-12-11
Vill du vara en nyckelperson i utveckling av digitala HR-processer och bidra till lärande och kompetensutveckling? Har du ett intresse för HR, smarta systemlösningar och att ge användarstöd? Då kan du vara den vi söker.
Vi går nu vidare i vår digitaliseringsresa inom HR och söker en systemförvaltare med fokus på HR-system som vill bidra till att vi arbetar mer effektivt, datadrivet och användarvänligt.
Om AcadeMedia
AcadeMedia är Europas största utbildningsföretag med verksamheter i bland annat Sverige, Norge, Tyskland och Finland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.
Våra medarbetare på våra drygt 700 förskolor, skolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
I rollen som Systemförvaltare blir du en del av AcadeMedias koncerngemensamma HR-funktion och kommer att arbeta nära vår interna utbildningsavdelning AcadeMedia Academy. Du får en viktig roll i att skapa effektiva arbetssätt och en bättre användarupplevelse i våra system.
Som Systemförvaltare är du specialist på våra system och arbetar i skärningspunkten mellan verksamhet, HR, IT och Lön. Du säkerställer att våra system fungerar stabilt i vardagen och att våra processer stödjs på bästa sätt.
I rollen blir du en central funktion i vår förvaltning och tar ansvar för både löpande drift, användarstöd och vidareutveckling. Rollen innebär även att du är en viktig partner till systemägare och bidrar med underlag, rekommendationer och systemnära kompetens.
Du kommer bland annat att arbeta med:
• Övergripande systemförvaltning - konfiguration, behörigheter, kvalitetssäkring och informationssäkerhet
• Support och administration
• Uppsättning och utveckling av digitala HR-processer och utbildningar utifrån verksamhetens behov
• Uppföljning, rapporter och statistik
• Utbildning och stöd till användare, superusers och chefer
• Samverkan med IT, systemleverantörer och andra system
Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du har tidigare erfarenhet av systemförvaltning, support eller administration av HR-relaterade system eller liknande verksamhetskritiska system. Du har ett intresse för HR-området och en god förståelse för hur data, åtkomster och processflöden hänger ihop.
Du trivs i en roll där du får kombinera analys, problemlösning och utvecklingsarbete med vardagligt användarstöd. Du trivs också med att ha många kontaktytor och arbeta tvärfunktionellt.
Som person är du:
• Strukturerad och noggrann
• Analytisk och lösningsorienterad
• Kommunikativ och pedagogisk
• Självständig men trivs med samarbete
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av systemförvaltning
• God förståelse för system, integrationer och behörighetsstrukturer
• Förmåga att översätta verksamhetsbehov till systemlösningar
• Relevant högskoleutbildning som matchar tjänstens innehåll
Meriterande om du har erfarenhet av:
• Totara eller liknande lärplattformar
Vi erbjuder
AcadeMedia erbjuder alla medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom AcadeMedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Övrig information och ansökan
Tjänsten är en heltidstjänst, tillsvidare. Vi tillämpar provanställning. Kontoret ligger på Lilla Bommen i Göteborg. Ett fåtal resor, främst till vårt huvudkontor i Stockholm, ingår i tjänsten. Tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 30 december. Vi kan dock komma att kalla till intervju löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta HR-koordinator Amanda Törn på amanda.torn@academedia.se
.
Välkommen med din ansökan!
