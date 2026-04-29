Systemförvaltare Heroma
Avaron AB / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-04-29
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Nyköping
, Oxelösund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-04-29Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en central roll i en HR- och löneverksamhet där ett välfungerande lönesystem är avgörande för att chefer, rapportörer och medarbetare ska få rätt stöd i vardagen. Fokus ligger på att förvalta och vidareutveckla Heroma så att systemet är stabilt, användarvänligt och anpassat till verksamhetens behov.
Du arbetar nära ett erfaret team inom lön och systemspecialisering och har många kontaktytor i organisationen. Rollen kombinerar operativt ansvar med utvecklingsfrågor, vilket innebär att du både bidrar till säkra lönekörningar och driver förbättringar i processer, metoder och systemstöd. Du blir också en viktig länk mellan verksamheten, systemleverantör, driftfunktioner och andra specialistroller.
Arbetet sker teambaserat med fokus på service, kunskapsdelning och smarta lösningar. Du förväntas bidra med idéer, erfarenhet och ett förbättringsperspektiv i det dagliga arbetet. Det här är ett uppdrag för dig som vill arbeta nära verksamheten och se konkret effekt av ditt systemarbete.
ArbetsuppgifterDu administrerar lönekörningar och arbetar med löneverktyg för att säkerställa korrekta löner i rätt tid.
Du förvaltar och utvecklar Heroma och dess olika moduler utifrån verksamhetens behov.
Du ger kvalificerat stöd till chefer, rapportörer och andra användare i lönesystemet.
Du planerar och genomför utbildningsinsatser kopplade till system och arbetssätt.
Du driver förbättrings- och utvecklingsarbete med fokus på effektivisering, automation och användarvänlighet.
Du fungerar som länk mellan lönehandläggare, förhandlare, systemleverantör, driftspersonal och andra intressenter.
Du tar fram data ur systemet genom att skriva SQL-frågor som stöd för förvaltning, analys och vidareutveckling.
KravDu har eftergymnasial utbildning inom systemvetenskap, IT eller som lönespecialist med systeminriktning, eller annan utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig.
Du har flerårig erfarenhet av att arbeta med lönesystemet Heroma och dess olika moduler. Kravet avser arbete på minst 50 procent de senaste 2 åren.
Du har relevanta kunskaper inom relationsdatabaser och frågespråket SQL.
Du har erfarenhet av ett liknande uppdrag.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
MeriterandeDu har erfarenhet av tekniskt arbete i digitala system i en större organisation.
Du har erfarenhet av att utveckla effektiva och automatiserade arbetssätt kopplade till löneprocesser.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Norrköping Centralstation (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Jobbnummer
9883287