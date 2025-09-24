Systemförvaltare Ekonomisystem E-arkiv
Peab Sverige AB / Datajobb / Båstad Visa alla datajobb i Båstad
2025-09-24
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Peab Sverige AB i Båstad
, Ängelholm
, Halmstad
, Helsingborg
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Vill du vara med på vår spännande resa och utveckla och förvalta Peabs E-arkiv? Tjänsten är ny roll och del i vår förvaltningsorganisation för Peabs ekonomisystem med placering i Förslöv/Bjärehalvön. Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Som systemförvaltare för Peabs E-arkiv får du en unik möjlighet att vara delaktig i att bygga upp både systemlösningar samt rutiner och processer för en effektiv E-arkivering. Uppbyggnaden av systemet är alldeles i sin linda och innehåller följande arbetsuppgifter:
Utveckling och förvaltning av befintligt system med allt vad det innebär avseende leverantörskontakter, framtagande av kravspecar m.m
Översyn och kartläggning av behov för e-arkivering i verksamheten
Framtagande av processbeskrivningar
Implementering av systemlösningen samt rutiner och processer
Du kommer att ingå i ett förvaltningsteam med åtta kollegor med olika system som ansvarsområde och rapporterar till systemchefen för Peabs prognos- och uppföljningssystem.
Din bakgrund och person
Peab är en stor koncern med processtyrda arbetssätt och för att möta våra behov söker vi en kollega som tidigare arbetat processorienterat i ett stort eller medelstort bolag alternativt har erfarenhet från liknande verksamheter i en konsultroll.
Vi söker dig som har Universitets-/Högskoleexamen eller motsvarande eftergymnasial utbildning inom systemvetenskap alternativt erfarenhet från en likande roll.
Du har ett stort systemintresse, förståelse för ekonomiska processer och 3-5 års erfarenhet av att arbeta som systemförvaltare av ekonomisystem alternativt erfarenhet som konsult för ett IT-bolag inom området. Vi ser gärna att du tidigare arbetat med hela kedjan från arkitektur till utveckling och förvaltning och har erfarenhet från konfigurering/uppsättning av system.
Det är viktigt med din tekniska kompetens och erfarenhet av integrationer och datamodeller. Det är meriterande om du har arbetat med Nuxeo, M-files, Formpipe eller annan arkivlösning.
Som person uppskattar du en dynamisk vardag och en omväxlande roll, där du får arbeta med förbättringar och driva utveckling. Du är en problemlösare både på teknisk nivå och i relation till andra. Vi behöver en person med förmågan att kunna växla perspektiv och se såväl detaljerna som helheten.
Du är lösningsorienterad och har förmågan att kunna planera och prioritera ditt arbete. Du trivs i en prestigelös miljö där vi på ett engagerat sätt tillsammans hjälps åt att nå våra övergripande mål. Att bygga förtroendefulla relationer och kommunicera med många olika personlighetstyper kommer naturligt för dig och du trivs med att samarbeta likväl som att driva ditt arbete själv.
Har du frågor? Kontakta gärna:
Daniel Crona, Systemchef - daniel.crona@peab.se
Marianne Oelker Johansson, HR-chef - marianne.oelkerjohansson@peab.se
Hur du ansöker
För att komma till vårt rekryteringssystem där du skickar in din ansökan klickar du på "Sök tjänsten" nedan. Vänligen observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Urval sker löpande och vi kan därför komma att tillsätta tjänsten före sista ansökningsdag, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Vi följer våra interna rekryteringsrutiner och undanber oss kontakt från rekryteringsföretag, bemanningsföretag och annonsleverantörer. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202) Arbetsplats
Peab AB Jobbnummer
9523491