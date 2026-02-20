Systemförvaltare
2026-02-20
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
Välkommen till IT Systemförvaltning vård - ett engagerat och härligt team som utgår från fantastiska lokaler på toppen av Gräsvik.
Här arbetar utbildningsteam, Cosmickoordinatorer, team nationella tjänster, testledare, systemförvaltare och systemsupport tillsammans för att säkerställa att Region Blekinges vårdsystem fungerar stabilt, effektivt och användarvänligt.
Vårt uppdrag är att ge vårdverksamheten i Region Blekinge ett professionellt stöd i journalsystemen. Supportfunktionen är en central del av detta arbete och fungerar som navet i kontakten med vårdens personal. Varje dag hanterar vi inkommande ärenden via telefon och vårt ärendehanteringssystem. Vi arbetar med allt från enklare felsökning och systemadministration till uppdatering av interna informationssidor och vidareförmedling av ärenden till våra systemförvaltare.
Om jobbet
Vill du vara med och arbeta med region Blekinges nya vårdinformationsstöd Cosmic.Vi söker 5 engagerade och drivna Systemförvaltare för Cosmic med fokus på kärnområdena läkemedel, vårddokumentation, patient- och vårdadministration, BoS och multimedia.Vi arbetar både självständigt och i grupp med olika uppdrag och ansvarsområden. Arbetet består exempelvis av support, användarstöd, tester, utveckling och anpassning samt delaktighet i förekommande projekt och samverkansgrupperingar. Inom informationsteknik arbetar vi enligt styrmodellerna ITIL, samverkansmodell för digitalisering och kunskapsstyrning. Det kan förekomma arbete i support frontline vid frånvaro av ordinarie supportpersonal.
Som systemförvaltare kommer du exempelvis att:
- Ansvara för ett antal funktioner/områden inom Cosmic vårdinformationsstöd
- Utreda behov och ärenden som inkommer via vår support och ärendehanteringssystem
- Ingå i olika samverkansgrupperingar, exempelvis inom kunskapsstyrning lokalt och samverkansförvaltning Sussa vårdstöd (tillsammans med 8 andra regioner)
- Tillsammans med andra funktioner planera releaser
Vi kommer genomföra intervjuer fortlöpande under annonseringsperioden, tveka inta att skicka in din ansökan!
Om dig
Vi söker dig med relevant högskole- eller eftergymnasial utbildning inom sjukvård eller IT, alternativt annan utbildning tillsammans med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig för rollen.
Vi ser det som en fördel om du har erfarenhet av att driva projekt- och/eller erfarenhet av teamledning.
Arbetet som systemförvaltare omfattar många olika kontaktytor och därför är det viktigt att du har en hög samarbetsförmåga och snabbt kan skapa goda relationer till dem du möter i ditt arbete. Det är av stor vikt att du är engagerad och drivs av utmaningar samt har en vilja att själv utvecklas tillsammans med dina arbetsuppgifter. Du ska ha ett stort intresse för problemlösning och självständigt kunna driva frågor och ärenden. Arbetet förutsätter god vana att utföra administrativt arbete i digital miljö. Vårt koncernspråk är svenska och du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande:
- Tidigare arbete i Cosmic
- Tidigare kunskaper inom systemförvaltning
- Förståelse för konfiguration
- Kunskaper inom test
- Goda kunskaper i Word och excel
Låter detta som en spännande roll för dig? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585)
Om utveckling och it
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är utveckling och it. Här finns samlade resurser inom planering, digitalisering, informationsteknik, forskning, kvalitet och utveckling, folkhälsa, miljö och hållbarhet. Inom området finns också patientnämndens kansli. Området förvaltar och utvecklar bland annat organisationens arbete kopplat till tekniska tjänster, ledningssystem, processorienterat arbetssätt och portfölj- arkitektur-, teknik- och informationsstyrning. Här finns även Blekinge kompetenscentrum som ansvarar för Region Blekinges medicinska bibliotek, lärcentrum, FoU-avtal, det vetenskapliga rådet och övrig forskningsverksamhet.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Månadslön
