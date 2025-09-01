Systemförvaltare
Piteå Kommun / Datajobb / Piteå Visa alla datajobb i Piteå
2025-09-01
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Piteå Kommun i Piteå
, Luleå
, Pajala
eller i hela Sverige
Piteå är en trygg småstad med storstadens alla möjligheter. Med ett centralt läge mitt i den gröna omställningen, stark företagartradition och framskjuten position inom forskning ska vi bli en förebild för hållbar tillväxt och samhällsutveckling.
Piteå är en trygg småstad med storstadens alla möjligheter. Med ett centralt läge mitt i den gröna omställningen, stark företagartradition och framskjuten position inom forskning ska vi bli en förebild för hållbar tillväxt och samhällsutveckling.
Kommunledningsförvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och ansvarar för flera kommunövergripande processer. Kommunledningsförvaltningens uppgift är att leda och samordna en mängd olika kommunövergripande uppdrag utifrån beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Utvecklingsteamet ingår i avdelningen Styrning och Ledning, enheten Ledningskansli. Utvecklingsteamet arbetar kommunövergripande med digitalisering och utvecklingsfrågor och är ett stöd till alla förvaltningar.
Arbetsuppgifter
Vi söker nu en systemförvaltare som ska förvalta kommunövergripande verksamhetssystem. Kommunen har en framtagen systemförvaltningsmodell där du kommer att bli delaktig vdi införandet. Sveriges kommuner har enats om en strategisk agenda - ett handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering." Din roll blir att säkerställa att dessa nationella initiativ implementeras i Piteå kommuns verksamheter så att det bidrar till en effektiv verksamhet med medborgaren i fokus.
Under kommande månader startas flera kommunövergripande projekt där system kommer att upphandlas och implementeras. Målet med systemförvaltningen är att maximera nyttan av de inköpta systemen, ge god support och utbildning till användare samt arbeta enligt den modell som finns framtagen. I din roll ingår bland annat följande arbetsuppgifter: - Ge support till användarna av de system du förvaltar - Felsökning, incidenthantering - Framtagande av förvaltningsplan - Utbildning - Behörighetsadministration - Omvärldsbevakning inom ditt område - Bidra till förbättringar och utveckling.
Du blir en del av utvecklingsteamet inom kommunledningsförvaltningen, tillsammans med engagerade kollegor. Totalt består enheten av 24 medarbetare, varav 8 arbetar i utvecklingsteamet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är systemförvaltare eller har relevant högskoleutbildning eller annan erfarenhet som av arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi förutsätter en god vana vid användandet av digitala verktyg och verksamhetssystem.
Det är en fördel om du har erfarenhet av GDPR då en del av den information som finns i systemen är känsliga personuppgifter. Rollen innebär till stor del att vara en länk mellan verksamhet och teknik vilket kräver att du har god kommunikationsförmåga i tal och skrift i det svenska språket samt en god pedagogisk förmåga är av stor vikt. Du har ett strukturerat arbetssätt, en god analytisk förmåga och en vilja att utvecklas inom dina och gruppens ansvarsområden. I arbetet ingår det även många olika kontakter med både chefer och medarbetare vilket innebär att du behöver vara bra på att skapa kontakt och samarbeta med personer på olika nivåer i organisationen.
Du är självgående, tar egna initiativ och ser till att driva arbetet i mål.
Mer om tjänsten
Tjänsten är tillsvidare, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-21.
Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Kommunledningsförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs mer: www.pitea.se
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål.
Läs mer - Move to Piteå Ersättning
Enl ÖK Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå kommun
(org.nr 212000-2759), http://www.pitea.se Arbetsplats
Piteå Kommun Kontakt
Enhetschef
Carola Ek carola.ek@pitea.se 0911-69 60 92 Jobbnummer
9485929