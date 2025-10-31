Systemförvaltare - bidra till vår digitala utveckling
Vill du vara med och utveckla framtidens digitala lösningar för vår Vård- och omsorgssektor och Individ- och familjeomsorg som gör skillnad för medborgarna? Som systemförvaltare hos oss får du en nyckelroll i att säkerställa att våra system fungerar säkert, effektivt och i enlighet med lagar och riktlinjer. Här får du möjlighet att påverka, förbättra och skapa värde för både verksamheten och medborgarna.
Digitaliseringsenheten är en central enhet på tre personer. Vi arbetar med digitalisering mot fastställda mål tillsammans med verksamheterna för att uppnå medborgar- och verksamhetsnytta.
Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.
Som systemförvaltare hos oss bidrar du till att våra verksamhetssystem bidrar till verksamhetsutveckling, fungerar säkert, effektivt och i enlighet med lagar och riktlinjer. Du är en viktig del i att skapa förutsättningar för en modern och digitalt hållbar kommunal verksamhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
* Förvaltning av systemobjekt med fokus på utveckling, informationssäkerhet, dataskydd och regelefterlevnad.
* Medverkan vid upphandlingar och kravställning för nya systemlösningar i enlighet med LOU.
* Utbildning och stöd till medarbetare för att säkerställa ett effektivt och korrekt användande av systemen.
* Support och felsökning vid systemrelaterade frågor.
* Kontakt med leverantörer för att hantera avtal, uppdateringar och incidenter.
* Aktivt deltagande i ett kommunövergripande systemförvaltarforum för att identifiera förbättringsområden och bidra till effektivisering av kommunens processer.Kvalifikationer
Vi söker dig med eftergymnasial utbildning som har erfarenhet av systemförvaltning eller liknande arbete.
Det är meriterande om du har systemerfarenhet inom Vård- och omsorgssektorn eller Individ- och familjeomsorgen och är van vid att arbeta med processer, leverantörskontakter och avtalshantering.
Du har god förmåga att utbilda och stötta användare i systemanvändning. Vi sätter värde på din kunskap om informationssäkerhet, dataskydd (GDPR) och relevanta lagar, samt har kunskap om upphandlingsprocesser enligt LOU.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och noggrann, med förmåga att se helheten och förstå hur systemen påverkar verksamheten. Du är kommunikativ och pedagogisk, vilket gör att du trivs med att stötta andra och förklara komplexa frågor på ett enkelt sätt.
Du är lösningsorienterad och analytisk, med ett genuint intresse för att utveckla och effektivisera processer.
God samarbetsförmåga tillsammans med kollegor är en förutsättning för att skapa värde för medborgare och verksamhet.
