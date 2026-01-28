Systembibliotekarie, vikariat
2026-01-28
Välkommen att arbeta i en etablerad och professionell biblioteksverksamhet med fokus på digitala bibliotekstjänster!
Chalmers bibliotek är en del av Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande och vi söker nu en systembibliotekarie med intresse för och kunskap om metadata för ett ettårigt vikariat. Tjänsten erbjuder möjlighet att kombinera systeminriktat arbete med användarnära bibliotekarieuppgifter, inklusive tjänstgöring i bibliotekets informationsdiskar. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, kvalitet och service står i centrum.
Information om avdelningen/projektet/området
Chalmers bibliotek består av två avdelningar, Lärande och lärandemiljöer, samt Informationsresurser och vetenskaplig publicering och tjänsten är placerad på den sistnämnda. Tillsammans ansvarar vi för bibliotekets system, samlingar och användarstöd och erbjuder service till studenter, forskare och medarbetare vid Chalmers tekniska högskola. Arbetet sker i nära samarbete mellan olika funktioner inom biblioteket och i samverkan med andra delar av lärosätet samt externa leverantörer.
Beskrivning av tjänsten
Som systembibliotekarie arbetar du med administration och vidareutveckling av biblioteksdatasystemet Folio, Ebsco Discovery Service, samt närliggande system och integrationer. I rollen ingår att ge stöd och utbildning till bibliotekets medarbetare i systemrelaterade frågor men också andra bibliotekarieuppgifter, inklusive bemanning av informationsdisk.Publiceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande samt erfarenhet av arbete med bibliotekssystem och bibliotekstjänstgöring. God digital kompetens och intresse för arbete med metadata. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Tidigare erfarenhet av systemförvaltning, systemintegrationer eller tekniska verktyg är meriterande. Som person är du driven och självgående, trivs med att ta initiativ och har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra.
Anställningsform
Vikariat på ett år, heltid.
Att arbeta på Chalmers
Chalmers värdeord: öppenhet, respekt, delaktighet, mångfald och kvalitet, genomsyrar synen på vår arbetsmiljö och våra medarbetare. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats i en akademisk miljö, där studenter och medarbetare drivs av att skapa värde för en hållbar framtid.
Våra förmåner för anställda omfattar bland annat:
Flexibilitet att arbeta på distans med hänsyn till verksamhetens behov.
Semester upp till sju veckor per år.
Kollektivavtal med föräldralön, sjukpenningtillägg, läkemedelskostnader, löneväxling, pension, inarbetade dagar samt flextid.
Friskvårdsbidrag samt en friskvårdstimma varje vecka under betald arbetstid.
Här kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta på Chalmers.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara märkt med namn och dokumenten sparas som PDF-filer enligt nedan:
CV
Personligt brev
• 1-2 sidor
Övrigt (valfritt)
• Eventuella intyg, betyg etc.
Sista dag att ansöka är 25 februari 2026
Urval sker löpande under ansökningsperioden.
Vid frågor, vänligen kontakta
Nadja Neumann
Avdelningschef
Telefon: +46317721224 nadja.neumann@chalmers.se
Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället.
Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez - framåt. Ersättning
