Systemansvarig IT
2026-05-25
Vi söker nu en erfaren Systemansvarig IT till ett långsiktigt uppdrag inom en samhällsviktig verksamhet i Sundbyberg.
I rollen ansvarar du för förvaltning, vidareutveckling och kvalitetssäkring av verksamhetskritiska IT-system. Du arbetar nära verksamheten, tekniska team och leverantörer för att säkerställa stabil drift, effektiv förändringshantering och kontinuerlig förbättring i en agil miljö.
Om uppdraget
Du kommer att ha ett helhetsansvar för system inom ett större förvaltningsobjekt och arbeta enligt etablerade förvaltningsmodeller. Rollen innebär både operativt arbete och koordinering av utvecklings- och förbättringsinsatser.Publiceringsdatum2026-05-25Dina arbetsuppgifter
Ansvara för applikationsdrift och systemförvaltning
Hantera incidenter, problem och förändringar enligt ITIL
Ta fram beslutsunderlag, rapporter och förvaltningsplaner
Samarbeta med arkitekter, tekniker och leverantörer
Driva mindre uppdrag inom förvaltning och utveckling
Arbeta med rotorsaksanalyser och förbättringsarbete
Säkerställa dokumentation och struktur i ärendehanteringssystemKravprofil för detta jobb
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet
Minst 5 års erfarenhet i ledande roll inom IT-projekt eller förvaltning
Minst 3 års erfarenhet av systemförvaltning
Minst 3 års erfarenhet av arbete enligt ITIL (t.ex. incidenthantering)
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av IT-infrastruktur (applikationsserver/nätverk)
Erfarenhet av PM3 eller liknande förvaltningsmodell
Erfarenhet av agila arbetssätt eller Scrum-certifiering
Omfattning: Heltid
Plats: Sundbyberg
Övrigt: Säkerhetsprövning krävsOm företaget
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar rätt kompetens med rätt uppdrag och skapar värde för både kunder och konsulter genom kvalitet, transparens och långsiktiga relationer.
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9927376